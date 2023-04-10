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В Белгородской области назвали количество обстрелянных домов и усилили систему ПВО

10 апреля 2023, 15:30
Фото: Bel.ru
Главы районов Белгородской области назвали количество обстрелянных домов за неделю, в регионе усилили систему ПВО, а в Старом Осколе забит приют для бездомных животных.

Обстрелянные дома

Главы районов региона назвали число домов, пострадавших из-за обстрелов за неделю. Озвучили также, сколько домов успели восстановить.

В Белгороде восстановили 15 квартир и домов. В работе пока остаются ещё 26. Из-за обстрелов пострадали три дома в Белгородском районе, а восстановить успели аналогичное число.

В Грайворонском горокруге за неделю пострадали 12 домовладений. В работе находятся ещё 11. В Шебекинском округе повреждения получили 34 жилых здания, восстановили при этом 12 домов. В Валуйском горокруге пострадал один дом. В Волоконовском районе повреждения получили 14 домовладений.

Главы районов Белгородской области назвали количество обстрелянных домов за неделю
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Усиление ПВО

В Белгородской области усилили противовоздушную оборону. Аналогичные меры предосторожности приняли и для других приграничных регионов — Брянской и Курской областей.

Сообщается, что в регионе теперь вдвое больше комплексов противовоздушной обороны большой и средней дальности. Количество ракетных установок малой дальности увеличили в пять раз. Также в зонах дежурства действуют многофункциональные истребители.

В Белгородской области усилили систему ПВО
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Приют и жалобы

В Старом Осколе забит приют для бездомных животных, а белгородцы стали чаще жаловаться на них. Как сообщил глава Старооскольского горокруга Андрей Чесноков, тех собак, которые содержались в приюте, планируют выпускать. Дело в том, что он был полностью заполнен.

Тем временем жители Белгородского района обеспокоены присутствием на улице собак с бирками. При этом отловом занимается только одна общественная организация. Также с проблемой бездомных собак регион планировал помочь и Губкину.

В Старом Осколе забит приют для животных, а под Белгородом пугаются собак с бирками
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#Итоги дня#Белгородская область#Старый Оскол#Белгородский район#Спецоперация#Общество#Происшествия#Разрушения#Восстановление#Собаки#Пво#ЗРК#Наталья Корявых
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