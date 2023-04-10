В Белгородской области назвали количество обстрелянных домов и усилили систему ПВО

В Старом Осколе забит приют для бездомных животных, а белгородцы стали чаще жаловаться на них. Как сообщил глава Старооскольского горокруга Андрей Чесноков, тех собак, которые содержались в приюте, планируют выпускать. Дело в том, что он был полностью заполнен.