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В Белгородской области начали расклеивать памятки об эвакуации

10 апреля 2023, 18:28
Фото: 1MI
В них представлен пошаговый план действий в случае эвакуации. Ситуацию прокомментировал губернатор Вячеслав Гладков во в время прямого эфира 10 апреля.

Вечерний эфир «10 вопросов губернатору» был насыщен вопросами новыми реалиями жизни в приграничном регионе, тревожащими белгородцев. Так, недавно на территории белгородских сёл начали появляться памятки о действиях в случае ЧС. Местная жительница спросила главу региона, какие районы должны быть готовы к возможной эвакуации, а именно «оповестить родственников и взять тревожный чемоданчик, убыть в безопасный район».

В Белгородской области появились памятки об эвакуации, их вывесили для жителей во всех местных сёлах. В памятках говорится о пошаговом порядке действий во время эвакуации на сборный пункт. Там же указано, что жители, решившие прятаться в другом месте, должны сообщать об этом главе своего поселения. Заодно авторы памятки рассказали, что должно лежать в тревожном чемоданчике.
Анна, белгородка

Губернатор успокоил женщину, сообщив, что действия ведутся по инструкции, утверждённой много лет назад. Тем не менее, Вячеслав Гладков не одобряет такой подход, потому что он вызывает у людей тревогу. А тренировки, связанные с безопасностью населения, в регионе проводятся на регулярной основе.

Начали в неправильной форме извещать население. Ответственным лицам замечание сделали. Мы занимаемся подготовкой населения к различным сложным ситуациям, надеюсь, что их не будет. Но в случае необходимости мы должны быть готовы.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Кристина Семенчук#Приграничье#Белгородская область#Губернатор#Общество#Памятка#Чс
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