В Белгородской области начали расклеивать памятки об эвакуации

Губернатор успокоил женщину, сообщив, что действия ведутся по инструкции, утверждённой много лет назад. Тем не менее, Вячеслав Гладков не одобряет такой подход, потому что он вызывает у людей тревогу. А тренировки, связанные с безопасностью населения, в регионе проводятся на регулярной основе.