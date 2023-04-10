В Белгородской области 45 тысяч подростков трудоустроят на лето

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
В этом году в Белгородской области трудоустроят 45 тыс. подростков. Этим вопросом ранее интересовались у главы региона Вячеслава Гладкова многие белгородцы. Работать несовершеннолетние смогут только в летний период.
Информацию о трудоустройстве можно узнать на сайте «Работа России».
Летом 2022 года на работу устроились свыше 33 тыс. белгородских подростков. Зарплата школьников не превышала 20 тыс. рублей. С начала прошлого года трудоустроили 15,5 тыс. подростков. В основном они работали в сфере благоустройства, слесарных и столярных мастерских.