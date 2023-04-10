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В Белгородской области 45 тысяч подростков трудоустроят на лето

10 апреля 2023, 07:30
Фото: 1MI
В регионе в этом году несовершеннолетним снова дадут возможность устроиться на работу. Работать они смогут только в летний период, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Работа

В этом году в Белгородской области трудоустроят 45 тыс. подростков. Этим вопросом ранее интересовались у главы региона Вячеслава Гладкова многие белгородцы. Работать несовершеннолетние смогут только в летний период.

Информацию о трудоустройстве можно узнать на сайте «Работа России».

Летом 2022 года на работу устроились свыше 33 тыс. белгородских подростков. Зарплата школьников не превышала 20 тыс. рублей. С начала прошлого года трудоустроили 15,5 тыс. подростков. В основном они работали в сфере благоустройства, слесарных и столярных мастерских.

Более 33 тысяч подростков в Белгородской области устроились на работу летом
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#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Работа#Трудоустройство#Общество#Экономика#Подростки#Наталья Корявых#Лето
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