В Белгородской области 45 тысяч подростков трудоустроят на лето

Летом 2022 года на работу устроились свыше 33 тыс. белгородских подростков. Зарплата школьников не превышала 20 тыс. рублей. С начала прошлого года трудоустроили 15,5 тыс. подростков. В основном они работали в сфере благоустройства, слесарных и столярных мастерских.