В Белгороде продают первый этаж торгового центра «Модный бульвар» по секретной цене

Напомним, что ранее журналисты Бел.Ру узнали, кто владеет торговыми центрами в Белгороде. Выяснилось, что с 2018 года зданием ТЦ «Модный бульвар» владеет Иван Петрив. С 2009 года оно принадлежало белгородской компании «Интеграл», которая занимается управлением недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.