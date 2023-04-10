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В Белгороде продают первый этаж торгового центра «Модный бульвар» по секретной цене

10 апреля 2023, 09:00
Фото: Авито
Объявление появилось на «Авито». Стоимость объекта неизвестна. Продавец обещает получение прибыли сразу же после покупки ТЦ, так как часть объекта недвижимости сдана в долгосрочную аренду.
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Роскошь

В Белгороде на улице Костюкова, 39а продают первый этаж торгового центра «Модный бульвар». Площадь помещения составляет 1507,6 кв. м. Автор объявления отмечает, что комплекс расположен в густонаселённом районе города, на первой линии проспекта Ватутина.

Фото: Авито

Согласно описания к объявлению, часть объекта недвижимости находится в долгосрочной аренде, что «позволяет получать прибыль сразу после приобретения». Стоимость первого этажа ТЦ неизвестна. Информацию об арендаторах и арендной ставке можно узнать только при личной встрече, следует из объявления.

Напомним, что ранее журналисты Бел.Ру узнали, кто владеет торговыми центрами в Белгороде. Выяснилось, что с 2018 года зданием ТЦ «Модный бульвар» владеет Иван Петрив. С 2009 года оно принадлежало белгородской компании «Интеграл», которая занимается управлением недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.

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#Алина Харина#Торговый центр#Продажи#Модный бульвар#Объявления#Общество#Белгород#Роскошь
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