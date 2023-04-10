В Белгороде продают первый этаж торгового центра «Модный бульвар» по секретной цене

Posted Сегодня, 09:00
Published Сегодня, 09:00
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Updated Сегодня, 09:03
В Белгороде на улице Костюкова, 39а продают первый этаж торгового центра «Модный бульвар». Площадь помещения составляет 1507,6 кв. м. Автор объявления отмечает, что комплекс расположен в густонаселённом районе города, на первой линии проспекта Ватутина.
Согласно описания к объявлению, часть объекта недвижимости находится в долгосрочной аренде, что «позволяет получать прибыль сразу после приобретения». Стоимость первого этажа ТЦ неизвестна. Информацию об арендаторах и арендной ставке можно узнать только при личной встрече, следует из объявления.
Напомним, что ранее журналисты Бел.Ру узнали, кто владеет торговыми центрами в Белгороде. Выяснилось, что с 2018 года зданием ТЦ «Модный бульвар» владеет Иван Петрив. С 2009 года оно принадлежало белгородской компании «Интеграл», которая занимается управлением недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.