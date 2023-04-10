В Белгороде обнаружили 329 локаций скопления мусора

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
Как отметил Иван Будлов, по поручению главы области контрольное управление выборочно проверило на наличие мусора территории 13 муниципалитетов Белгородской области. По итогам в шести муниципалитетах санитарное состояние территорий удовлетворительное: Валуйский, Старооскольский горокруга, Борисовский, Краснояружский, Прохоровский и Ракитянский районы.
При этом чиновник отметил, что это условно. В ряде районов уборка продолжается, а в некоторых есть замечания. Подробнее – на слайдах:
Печальным состояние Будлов назвал территории в Алексеевском и Губкинском горокругах. Там зафиксирован мусор на обочинах дорог и в лесном массиве. Также обнаружена несанкционированная свалка, стихийные свалки в жилых массивах и гаражных кооперативах.
Много бытового мусора на обочинах дорог, стоянках и вдоль железнодорожных путей в Белгороде и Белгородском районе.
В свою очередь глава области Вячеслав Гладков отметил, что снег сошёл, начинается весна, вылезли «подснежники» — мусор в посадках вдоль дорог, гаражных кооперативах, на улицах.
Объём работ понятен. Мы договаривались, что в первую очередь нужно убирать там, где пройдут пасхальные богослужения. А до 1 мая территория Белгородской области должна выглядеть безупречно, чтобы мусора не было нигде. Особое внимание уделить территориям, где соприкасаются два муниципалитета.
Вячеслав Гладков
Руководитель администрации Белгорода Валентин Демидов отметил, что в областном центре зафиксировали 329 локаций, где скапливается мусор.
В рамках экологического месячника порядок наведём. Территории распределены.
Валентин Демидов