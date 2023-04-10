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В Белгороде обнаружили 329 локаций скопления мусора

10 апреля 2023, 07:22
Фото: 1MI
Об этом сообщил глава областного центра Валентин Демидов. Кроме Белгорода, проблемы с мусором есть в семи районах области. Подробнее рассказал руководитель администрации губернатора Иван Будлов.
Сюжет
Мусор

Как отметил Иван Будлов, по поручению главы области контрольное управление выборочно проверило на наличие мусора территории 13 муниципалитетов Белгородской области. По итогам в шести муниципалитетах санитарное состояние территорий удовлетворительное: Валуйский, Старооскольский горокруга, Борисовский, Краснояружский, Прохоровский и Ракитянский районы.

При этом чиновник отметил, что это условно. В ряде районов уборка продолжается, а в некоторых есть замечания. Подробнее – на слайдах:

Фото: Оперсовещание правительства Белгородской области

Печальным состояние Будлов назвал территории в Алексеевском и Губкинском горокругах. Там зафиксирован мусор на обочинах дорог и в лесном массиве. Также обнаружена несанкционированная свалка, стихийные свалки в жилых массивах и гаражных кооперативах.

Фото: Оперсовещание правительства Белгородской области

Много бытового мусора на обочинах дорог, стоянках и вдоль железнодорожных путей в Белгороде и Белгородском районе.

Фото: Оперсовещание правительства Белгородской области

В свою очередь глава области Вячеслав Гладков отметил, что снег сошёл, начинается весна, вылезли «подснежники» — мусор в посадках вдоль дорог, гаражных кооперативах, на улицах.

Объём работ понятен. Мы договаривались, что в первую очередь нужно убирать там, где пройдут пасхальные богослужения. А до 1 мая территория Белгородской области должна выглядеть безупречно, чтобы мусора не было нигде. Особое внимание уделить территориям, где соприкасаются два муниципалитета.
Вячеслав Гладков

Руководитель администрации Белгорода Валентин Демидов отметил, что в областном центре зафиксировали 329 локаций, где скапливается мусор.

В рамках экологического месячника порядок наведём. Территории распределены.
Валентин Демидов
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