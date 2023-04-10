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В Белгороде адвокат солгал подзащитному, чтобы получить 1,2 млн рублей

10 апреля 2023, 12:18
Фото: 1MI
Мужчина сдал юриста в управление ФСБ. Адвоката теперь обвиняют в покушении на мошенничество, совершённое в особо крупном размере, сообщили в региональном СК.

В Белгороде адвоката подозревают в покушении на мошенничество, совершённое в особо крупном размере. Юрист солгал своему подзащитному о том, что необходимо заплатить 1,2 млн рублей для дачи взяток. Мужчина в итоге сообщил о действиях подозреваемого в УФСБ.

Адвокат оказывал юридическую помощь белгородцу по уголовному делу. По версии следствия, 20 января подозреваемый сообщил подзащитному, что можно заплатить 1 млн рублей в качестве взятки сотрудникам УМВД якобы для заключения досудебного соглашения.

Житель областного центра уведомил адвоката, что подумает над предложением. 21 февраля юрист сообщил, что сумма урегулирования вопроса возросла до 1,2 млн рублей. Мужчина согласился на передачу денег, но сам обратился в управление ФСБ.

Следователи продолжают расследование уголовного дела. Устанавливаются все обстоятельства совершённого преступления.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Уголовное дело#Адвокат#Юрист#Уфсб#Следственный комитет#Происшествия
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