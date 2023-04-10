В Белгороде адвокат солгал подзащитному, чтобы получить 1,2 млн рублей

В Белгороде адвоката подозревают в покушении на мошенничество, совершённое в особо крупном размере. Юрист солгал своему подзащитному о том, что необходимо заплатить 1,2 млн рублей для дачи взяток. Мужчина в итоге сообщил о действиях подозреваемого в УФСБ.