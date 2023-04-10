Украинские снаряды трижды попали в одну точку в одном из сёл Белгородской области

Согласно отчёту Геннадия Бондарева, за неделю в горокруге от обстрелов пострадали 12 домовладений. Восстанавливают на данный момент 11: ещё семь домов не могут отремонтировать из-за опасности под Сподарюшино. Кроме того, под вопросом ещё девять зданий в Дроновке, где «сложная ситуация».