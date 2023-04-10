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Украинские снаряды трижды попали в одну точку в одном из сёл Белгородской области

10 апреля 2023, 06:58
Фото: 1MI
Взрыв, архивное фото
Глава Грайворонского горокруга Белгородской области Геннадий Бондарёв во время оперсовещания с региональным правительством сообщил о ходе восстановления обстрелянных домов и о последствиях прилётов со стороны Украины. Как утверждает чиновник, особенно досталось посёлку Горьковскому.

Согласно отчёту Геннадия Бондарева, за неделю в горокруге от обстрелов пострадали 12 домовладений. Восстанавливают на данный момент 11: ещё семь домов не могут отремонтировать из-за опасности под Сподарюшино. Кроме того, под вопросом ещё девять зданий в Дроновке, где «сложная ситуация».

В посёлке Горьковском, по словам Бондарева, пострадали три дома. Ситуация там непростая — снаряды часто бьют в одно и то же место.

Там нужно будет разобраться в ситуации. Три раза в одно место [прилёт был] — непонятно.
Геннадий Бондарев

Губернатор Вячеслав Гладков ответил, что переживает за Горьковский. Бондарев добавил, что посёлок находится в 1,5 километра от границы, а населяют его 240 человек.

По его же словам, аванс на восстановительные работы не нужен — «не те повреждения», а сил рабочих хватает.

Напомним, что последний раз под огонь ВСУ посёлок Горьковский попадал вчера — это был пятый по счёту обстрел приграничья за выходной.

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#Артем Черненко#Обстрел ВСУ#Приграничье#Разрушения#Спецоперация#Губернатор#Белгородская область#Грайворонский горокруг#Геннадий Бондарев#Вячеслав Гладков
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