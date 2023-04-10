Украинские снаряды трижды попали в одну точку в одном из сёл Белгородской области

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
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Updated Сегодня, 07:00
Согласно отчёту Геннадия Бондарева, за неделю в горокруге от обстрелов пострадали 12 домовладений. Восстанавливают на данный момент 11: ещё семь домов не могут отремонтировать из-за опасности под Сподарюшино. Кроме того, под вопросом ещё девять зданий в Дроновке, где «сложная ситуация».
В посёлке Горьковском, по словам Бондарева, пострадали три дома. Ситуация там непростая — снаряды часто бьют в одно и то же место.
Там нужно будет разобраться в ситуации. Три раза в одно место [прилёт был] — непонятно.
Геннадий Бондарев
Губернатор Вячеслав Гладков ответил, что переживает за Горьковский. Бондарев добавил, что посёлок находится в 1,5 километра от границы, а населяют его 240 человек.
По его же словам, аванс на восстановительные работы не нужен — «не те повреждения», а сил рабочих хватает.
Напомним, что последний раз под огонь ВСУ посёлок Горьковский попадал вчера — это был пятый по счёту обстрел приграничья за выходной.