Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
С целью увеличения онлайн-платежей за потребленную электроэнергию, совершенных с помощью цифровых сервисов гарантирующего поставщика — личного кабинета для физических лиц на сайте компании и мобильного приложения BelPay — с 10 апреля по 10 декабря 2023 года (включительно) на территории региона Белгородэнергосбыт проводит маркетинговую акцию «Цифровой год».
В декабре 2023 среди достигших 18 лет граждан России, которые одновременно являются добросовестными бытовыми абонентами Белгородэнергосбыта, компания разыграет 21 фирменный плед.
Чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо выполнить следующие условия:
1. с 10.04.2023 года по 10.12.2023 года ежемесячно, не позднее 10-го числа каждого месяца, следующего за расчетным, оплачивать текущее потребление электроэнергии в полном объеме в одном из цифровых сервисов Белгородэнергосбыта:
— личном кабинете клиента https://lk.belsbyt.ru/fiz/login;
— мобильном приложении BelPay https://belpay.belsbyt.ru/
2. по состоянию на 00.00 часов 11.12.2023 года не иметь просроченной задолженности и внести платежи за потребленную электроэнергию за все восемь месяцев, начиная с апреля 2023 года, в полном объеме, в установленные законом сроки и с использованием цифровых сервисов Белгородэнергосбыта.
3. предоставить согласие на участие в акции в личном кабинете физического лица на сайте белгородэнергосбыт.рф или в мобильном приложении #BelPay в сроки проведения акции путем нажатия на галочку «Согласие» в разделе оплаты электроэнергии.
20 декабря в 10 часов с помощью генератора случайных чисел, под видеозапись, на каждом участке Белгородэнергосбыта среди добросовестных плательщиков будет определен 1 победитель акции. Всего — 21 человек по числу подразделений компании.
Номера лицевых счетов победителей и полная видеозапись процесса выбора обладателей призов будут опубликованы на сайте белгородэнергосбыт.рф в разделе «Акции» и в официальных аккаунтах компании в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» до 21 декабря 2023 года.
Выдача призов состоится в декабре 2023 года в центральном офисе компании по адресу: г. Белгород, улица Чумичова, 37 или на производственных участках Белгородэнергосбыта. О событии победителей уведомят с помощью смс, по электронной почте, телефону или письмом.
Подробности — по ссылке.
Участвуйте в акции Белгородэнергосбыта и выигрывайте пледы!
С нами теплее!
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