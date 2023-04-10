«Цифровой год»

20 декабря в 10 часов с помощью генератора случайных чисел, под видеозапись, на каждом участке Белгородэнергосбыта среди добросовестных плательщиков будет определен 1 победитель акции. Всего — 21 человек по числу подразделений компании.

Номера лицевых счетов победителей и полная видеозапись процесса выбора обладателей призов будут опубликованы на сайте белгородэнергосбыт.рф в разделе «Акции» и в официальных аккаунтах компании в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» до 21 декабря 2023 года.