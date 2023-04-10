Стойленский ГОК наградил победителей профориентационной олимпиады

«Класс Стойленского ГОКа» сформирован для учащихся, которые планируют поступать в технические вузы и в дальнейшем прийти работать на комбинат. Для участников профориентационного класса в течение года организованы дополнительные занятия по физике, математике и информатике. Также ребята знакомятся с производством и специальностями СГОКа во время экскурсий на комбинат.