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Стойленский ГОК наградил победителей профориентационной олимпиады

10 апреля 2023, 11:29
Фото: Стойленский ГОК
Стойленский ГОК (входит в Группу НЛМК) подвел итоги олимпиады «С нас начинается металлургия» среди учеников профориентационного класса подшефной школы № 27 Старого Оскола.

В ходе олимпиады ребята решали задачи по физике и отвечали на вопросы викторины об истории и перспективах развития комбината, о металлургическом производстве и горняцком деле. Победителям вручили дипломы и корпоративные подарки. Благодарственным письмом и корпоративным сувениром отмечен педагог-наставник, учитель физики Ольга Бубняк, которая готовила школьников к олимпиаде.

«Класс Стойленского ГОКа» сформирован для учащихся, которые планируют поступать в технические вузы и в дальнейшем прийти работать на комбинат. Для участников профориентационного класса в течение года организованы дополнительные занятия по физике, математике и информатике. Также ребята знакомятся с производством и специальностями СГОКа во время экскурсий на комбинат.

Фото: Стойленский ГОК

— СГОК — современная компания, которая предоставляет молодым и перспективным ребятам, которые хотят работать на комбинате, все необходимое для роста и развития в профильном направлении. Комбинат совместно с учебными заведениями Старооскольского городского округа реализует несколько направлений профессионального развития подрастающего поколения для профессионального самоопределения молодежи и знакомства с различными профессиями, — комментирует директор по персоналу Стойленского ГОКа Роман Великанский.

СГОК ведет системную профориентационную работу совместно с учебными заведениями Старооскольского городского округа. В 2022 году участниками проектов стали около 7 тысяч школьников и студентов. Комбинат каждый год организует творческие конкурсы и викторины, поддерживает участие школьников и студентов в различных городских, региональных и всероссийских конкурсах, проводит экскурсии в карьер, палеонтологический музей и на производство и т. д.

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#Стойленский ГОК#Олимпиада#Вопросы#Викторина#Общество#Белгородская область#Кристина Семенчук
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