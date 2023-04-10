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Стоимость недостроя на Левобережье в Белгороде вновь изменилась

10 апреля 2023, 12:52
Фото: Авито

Недострой на Левобережье в Белгороде продают за 129 млн рублей

Здание находится на улице Чапаева, 21. Информация о его продаже появилась на сайте объявлений. Объект незавершённого строительства пытаются продать с 2020 года.

Недострой на улице Чапаева, 21 в Белгороде продают за 129 млн 680 тыс. 411 рублей. Общая площадь здания составляет 36 826,4 кв. м. Его строительство началось в 2008 году, в 2011 году работы на объекте остановили.

В состав восьмиэтажного здания входит помещение под детское кафе и многофункциональные помещения. На территории двенадцатиэтажного здания должен был располагаться гостинично-деловой центр.

Фото: Авито

Напомним, что в феврале текущего года недостроенный бизнес-центр пытались продать за 131 млн рублей. Изначально здание выставляли на продажу за 181 млн рублей, позже его цена упала до 159,5 млн рублей.

В настоящий момент строительство объекта завершили лишь на 8%. Компания ООО «Торговый дом „Алексеевский“», которая вела работы, признана банкротом.

В 2013 году недострой продали ООО «Спектр-мед 1». Однако и эта организация работы завершить не смогла.

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#Алина Харина#Недострой#Левобережье#Бизнес-центр#Объявление#Коммерческая недвижимость#Город#Белгород
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