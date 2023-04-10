Стоимость недостроя на Левобережье в Белгороде вновь изменилась

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
Недострой на улице Чапаева, 21 в Белгороде продают за 129 млн 680 тыс. 411 рублей. Общая площадь здания составляет 36 826,4 кв. м. Его строительство началось в 2008 году, в 2011 году работы на объекте остановили.
В состав восьмиэтажного здания входит помещение под детское кафе и многофункциональные помещения. На территории двенадцатиэтажного здания должен был располагаться гостинично-деловой центр.
Напомним, что в феврале текущего года недостроенный бизнес-центр пытались продать за 131 млн рублей. Изначально здание выставляли на продажу за 181 млн рублей, позже его цена упала до 159,5 млн рублей.
В настоящий момент строительство объекта завершили лишь на 8%. Компания ООО «Торговый дом „Алексеевский“», которая вела работы, признана банкротом.
В 2013 году недострой продали ООО «Спектр-мед 1». Однако и эта организация работы завершить не смогла.