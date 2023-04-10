С начала года в Белгородской области зафиксировали 15 случаев бешенства

Posted Сегодня, 14:49
Published Сегодня, 14:49
Modified Сегодня, 14:51
Updated Сегодня, 14:51
С начала 2023 года в Белгородской области выявили 15 случаев бешенства. В последний раз вирус обнаружили у собаки в Ровеньском районе. У животного заметили слюнотечение и агрессивное поведение.
С начала года специалисты проверили 74 образца патологического материала от животных, подозреваемых в заражении бешенством. 20% из них показали положительный результат. Чаще всего вирус встречался у диких животных и собак — по шесть случаев.
Ранее сообщалось, что сразу в трёх сёлах региона выявили бешенство у животных. Случаи заболевания зарегистрировали в сёлах Луценково Алексеевского горокруга, Роговатое Старооскольского горокруга и Дегтярное Вейделевского района.