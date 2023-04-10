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Posted 10 апреля 2023, 14:49

Published 10 апреля 2023, 14:49

Modified 10 апреля 2023, 14:51

Updated 10 апреля 2023, 14:51

С начала года в Белгородской области зафиксировали 15 случаев бешенства

С начала года в Белгородской области зафиксировали 15 случаев бешенства

10 апреля 2023, 14:49
Фото: 1MI
Последний случай выявили в Ровеньском районе. Бешенством заболела собака, сообщили в межрегиональном управлении Россельхознадзора.

С начала 2023 года в Белгородской области выявили 15 случаев бешенства. В последний раз вирус обнаружили у собаки в Ровеньском районе. У животного заметили слюнотечение и агрессивное поведение.

С начала года специалисты проверили 74 образца патологического материала от животных, подозреваемых в заражении бешенством. 20% из них показали положительный результат. Чаще всего вирус встречался у диких животных и собак — по шесть случаев.

Ранее сообщалось, что сразу в трёх сёлах региона выявили бешенство у животных. Случаи заболевания зарегистрировали в сёлах Луценково Алексеевского горокруга, Роговатое Старооскольского горокруга и Дегтярное Вейделевского района.

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#Белгородская область#Бешенство#Ровеньский район#Собаки#Пробы
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