Пособия ко Дню Победы получат 210 белгородских пенсионеров

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Денежные средства в размере 10 тысяч рублей получат 210 белгородских пенсионеров ко Дню Победы. Социальный фонд России произведёт выплату одновременно с ежемесячной пенсией.
Пособие назначено 183 участникам и 27 инвалидам Великой Отечественной войны. Выплату к празднику получают ветераны, проживающие в России, а также в Латвийской, Литовской и Эстонской Республиках.
Информацию по вопросам социального и пенсионного страхования можно уточнить на «горячей линии» области по номеру 8-800-200-12-15.
В прошлом году в региональном отделении ПФР подсчитали, что в области пенсии и другие пособия получили 214 участников Великой Отечественной войны.