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Пособия ко Дню Победы получат 210 белгородских пенсионеров

10 апреля 2023, 10:43
Фото: 1MI
Размер выплаты составляет 10 тыс. рублей. Производит её Социальный фонд РФ, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
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Пособие

Денежные средства в размере 10 тысяч рублей получат 210 белгородских пенсионеров ко Дню Победы. Социальный фонд России произведёт выплату одновременно с ежемесячной пенсией.

Пособие назначено 183 участникам и 27 инвалидам Великой Отечественной войны. Выплату к празднику получают ветераны, проживающие в России, а также в Латвийской, Литовской и Эстонской Республиках.

Информацию по вопросам социального и пенсионного страхования можно уточнить на «горячей линии» области по номеру 8-800-200-12-15.

В прошлом году в региональном отделении ПФР подсчитали, что в области пенсии и другие пособия получили 214 участников Великой Отечественной войны.

В Белгородской области проживает 214 участников Великой Отечественной войны
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#Анастасия Афанасенко#Пособие#Выплата#Пенсии#Ветераны#Участники войны#Общество#Белгородская область
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