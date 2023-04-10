После громких звуков под Белгородом появился дым

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
Очевидцы сообщают о дыме в Шебекино. Появился он, по словам свидетелей, после череды громких звуков в городе.
Официальных комментариев по ситуации пока нет. Есть ли пострадавшие или повреждения, очевидцы тоже не сообщали.
Об обстреле Шебекино стало известно из рассылки МЧС. Уведомления белгородцы получили в районе 16:40.
За сутки это уже второй обстрел Шебекинского горокруга. Утром под огнём ВСУ был посёлок Красный.