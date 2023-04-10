Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:18

Published Сегодня, 14:18

Modified Сегодня, 14:20

Updated Сегодня, 14:20

Изображение материала

После громких звуков под Белгородом появился дым

10 апреля 2023, 14:18
Фото: "ШО Шебекино"
10 апреля МЧС предупредило об обстреле Шебекино в Белгородской области. Официальных комментариев пока не поступало. Тем временем местные жители утверждают, что слышали громкие звуки, а в соцсетях появляются фото, на которых виден дым.
Сюжет
Обстрел

Очевидцы сообщают о дыме в Шебекино. Появился он, по словам свидетелей, после череды громких звуков в городе.

Официальных комментариев по ситуации пока нет. Есть ли пострадавшие или повреждения, очевидцы тоже не сообщали.

Об обстреле Шебекино стало известно из рассылки МЧС. Уведомления белгородцы получили в районе 16:40.

За сутки это уже второй обстрел Шебекинского горокруга. Утром под огнём ВСУ был посёлок Красный.

Фото: "ШО Шебекино"
МЧС предупреждает о новом обстреле в Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Очевидцы заметили столб дыма в Шебекино после сообщений от РСЧС об обстрелеВ Белгороде горожане заметили клубы белого дымаВласти объяснили причины сильного дыма, напугавшего белгородцев
#Инна Рогова#Дым#Громкие звуки#Обстрел ВСУ#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Фотофакт#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Шебекино
Подпишитесь
Почему сеть доставок суши «ЁбиДоёби» может сменить название в Белгородской области
Сегодня, 12:11
Глава белгородского минздрава рассказал, пользуется ли он краской для волос
Сегодня, 15:13
В Белгородской области начали расклеивать памятки об эвакуации
Сегодня, 18:28
На новое жильё взамен разрушенного обстрелами подали заявки 996 белгородских семей
Сегодня, 15:02
Белгородцы в Индии: трёхдневные свадьбы без алкоголя и обязательные усы полицейских
Сегодня, 14:05
В Белгородской области усилили систему ПВО
Сегодня, 13:23