После громких звуков под Белгородом появился дым

10 апреля МЧС предупредило об обстреле Шебекино в Белгородской области. Официальных комментариев пока не поступало. Тем временем местные жители утверждают, что слышали громкие звуки, а в соцсетях появляются фото, на которых виден дым.

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