«Поезда здоровья» в Белгородской области отменят на майские праздники

В ведомстве отметили, что в ходе работы «Поездов здоровья» у 245 белгородцев впервые выявлены болезни системы кровообращения. Им назначено лечение, пациенты взяты на диспансерное наблюдение. Подозрения на онкологические заболевания выявлены у 93 человек — все они направлены на дообследование. 41 жителю потребовалась экстренная помощь в связи с неотложными состояниями.