«Поезда здоровья» в Белгородской области отменят на майские праздники

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
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Updated Сегодня, 09:16
«Поезда здоровья» продолжат курсировать по Белгородской области после проведения технического обслуживания. Утверждённый график движения на летний период проходит согласование в минздраве. Вскоре он появится в социальных сетях медучреждений, администраций муниципалитетов и правительства региона.
В 2023 году будет работать четыре передвижных медицинских комплекса. Медики посетят отдалённые населённые пункты, чтобы максимальное количество сельских жителей смогли пройти обследование и получить квалифицированную консультацию.
«Поезда здоровья» уже посетили 54 населённых пункта, обследование прошли 11 379 человек. Медицинские специалисты оказали свыше 21 тыс. различных услуг. 5258 белгородцев прошли комплексное обследование здоровья, 3633 человека сделали флюорографию, маммографическое исследование провели 2859 белгородкам, 1713 обратившимся стало доступно ультразвуковое исследование. Консультацией врачей-специалистов (кардиолога, невролога, эндокринолога, онколога и др.) воспользовались более 6 тыс. пациентов.
В ведомстве отметили, что в ходе работы «Поездов здоровья» у 245 белгородцев впервые выявлены болезни системы кровообращения. Им назначено лечение, пациенты взяты на диспансерное наблюдение. Подозрения на онкологические заболевания выявлены у 93 человек — все они направлены на дообследование. 41 жителю потребовалась экстренная помощь в связи с неотложными состояниями.
Всего в области у 2,5 тыс. жителей обнаружили признаки онкологии в ходе работы передвижных медицинских комплексов.