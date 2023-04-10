Почему сеть доставок суши «ЁбиДоёби» может сменить название в Белгородской области

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
Сменить «ЁбиДоёби» название Арбитражный суд Красноярского края обязал из-за того, что оно якобы «противоречит общеизвестным принципам гуманности и морали» и может вызвать ассоциацию с «бранной ненормативной лексикой русского языка».
При этом суд утверждает: доказательство того, что «ЁбиДоёби» воспринимается людьми именно как транслитерация предложения «День недели — суббота» на японском языке, в материалы дела не предоставили.
Бел.Ру позвонило в белгородское отделение сети доставок суши «ЁбиДоёби» с целью узнать, сменит ли оно теперь название. Там нам сообщили следующее:
Решение суда касается только Волгоградской области. К остальным областям претензий пока что не было. Не котировалось, по мнению суда, несколько рекламных вывесок.
Вероятно, имелось в виду дело не нынешнее, а предыдущее — ранее у УФАС уже возникали претензии к «ЁбиДоёби». Случилось это в Волгоградской области: осенью 2022 года антимонопольщикам не понравилась наружная вывеске компании с упоминанием набора роллов под названием «КуниЛи».
Отметим: судебная коллегия согласилась, что полностью слово «Ёбидоёби» действительно не соответствует русскому сквернословию и не воспроизводит целиком мат, а является «сложным образованным от матерного слова, в котором дважды повторяется один из четырёх самых распространённых матерных корней». Но сохранить компании своё название это не помогло.
Важно заметить, что сменить название суд обязал именно ООО «ЁбиДоёби»: указанный в определении суда ИНН ответчика совпадает с тем, который принадлежит головной компании в Мордовии. Зарегистрировали сеть доставок суши в 2016 году, её директор — Константин Зимен. В 2022 году предприятие отчиталось о выручке в 184 млн рублей.
Суды, связанные со странными и смешными названиями, проходили и в Белгородской области. Например, в феврале Свердовский районный суд Белгорода изучал такие понятия, как «говнарь», «неовласовская мразь», «гауляйтер гульфикюгенда» и прочее. Подробнее — в отдельном материале Бел.Ру.