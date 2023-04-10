Почему сеть доставок суши «ЁбиДоёби» может сменить название в Белгородской области

Важно заметить, что сменить название суд обязал именно ООО «ЁбиДоёби»: указанный в определении суда ИНН ответчика совпадает с тем, который принадлежит головной компании в Мордовии. Зарегистрировали сеть доставок суши в 2016 году, её директор — Константин Зимен. В 2022 году предприятие отчиталось о выручке в 184 млн рублей.