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Почему сеть доставок суши «ЁбиДоёби» может сменить название в Белгородской области

10 апреля 2023, 12:11
Фото: Bel.ru

Сети доставки суши «ЁбиДоёби» в Белгороде может грозить смена названия

Арбитражный суд Красноярского края обязал сеть доставки суши «ЁбиДоёби» сменить название. Бел.Ру решило узнать, грозит ли переименование сети ресторанов в Белгороде.

Сменить «ЁбиДоёби» название Арбитражный суд Красноярского края обязал из-за того, что оно якобы «противоречит общеизвестным принципам гуманности и морали» и может вызвать ассоциацию с «бранной ненормативной лексикой русского языка».

При этом суд утверждает: доказательство того, что «ЁбиДоёби» воспринимается людьми именно как транслитерация предложения «День недели — суббота» на японском языке, в материалы дела не предоставили.

Бел.Ру позвонило в белгородское отделение сети доставок суши «ЁбиДоёби» с целью узнать, сменит ли оно теперь название. Там нам сообщили следующее:

Решение суда касается только Волгоградской области. К остальным областям претензий пока что не было. Не котировалось, по мнению суда, несколько рекламных вывесок.

Вероятно, имелось в виду дело не нынешнее, а предыдущее — ранее у УФАС уже возникали претензии к «ЁбиДоёби». Случилось это в Волгоградской области: осенью 2022 года антимонопольщикам не понравилась наружная вывеске компании с упоминанием набора роллов под названием «КуниЛи».

Отметим: судебная коллегия согласилась, что полностью слово «Ёбидоёби» действительно не соответствует русскому сквернословию и не воспроизводит целиком мат, а является «сложным образованным от матерного слова, в котором дважды повторяется один из четырёх самых распространённых матерных корней». Но сохранить компании своё название это не помогло. 

Важно заметить, что сменить название суд обязал именно ООО «ЁбиДоёби»: указанный в определении суда ИНН ответчика совпадает с тем, который принадлежит головной компании в Мордовии. Зарегистрировали сеть доставок суши в 2016 году, её директор — Константин Зимен. В 2022 году предприятие отчиталось о выручке в 184 млн рублей.

Суды, связанные со странными и смешными названиями, проходили и в Белгородской области. Например, в феврале Свердовский районный суд Белгорода изучал такие понятия, как «говнарь», «неовласовская мразь», «гауляйтер гульфикюгенда» и прочее. Подробнее — в отдельном материале Бел.Ру.

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#Артем Черненко#Суши#Доставка#Название#ЁбиДоёби#Общество#Эксклюзив#Нарочно не придумаешь#Белгород#Красноярск
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