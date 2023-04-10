Побегали по пляжу и разошлись: чем Гладкову не понравился конкурс детских инициатив

Две команды победителей также получили деньги: по 1,5 миллиона на реализацию разработанного проекта и по 500 тыс. рублей на каждого участника - на образовательные нужды. А 45 человек младшей категории участников получили в качестве приза поездку на вторую смену в «Бригантину».