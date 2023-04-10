Побегали по пляжу и разошлись: чем Гладкову не понравился конкурс детских инициатив

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:59
Updated Сегодня, 08:59
Как рассказал Андрей Милёхин, с 30 марта по 2 апреля состоялся финал конкурса проектных инициатив «Время 31-х». Во время него 290 участников прошли дистанционное обучение и представили 68 проектов, реализовать которые они планируют в будущем.
Две команды победителей также получили деньги: по 1,5 миллиона на реализацию разработанного проекта и по 500 тыс. рублей на каждого участника - на образовательные нужды. А 45 человек младшей категории участников получили в качестве приза поездку на вторую смену в «Бригантину».
Тем не менее, губернатору Вячеславу Гладкову презентация проекта не очень понравилась. Глава региона отметил, что похоже это больше на очередной фестиваль, чем на конкурс инициатив, предполагающий дальнейшее развитие идей.
По ролику смотрю, и боюсь, что у нас это просто событие. Я боюсь, чтобы это не превратилось для детей с нашей помощью в какой-то простой праздник. Хотелось бы результативности. Полтора миллиона — не результат, это начало. Мы же должны победителей довести до результата в рамках их идей. Каким образом дальше этот проект будет жить? Я переживаю, что это праздник, который просто закончился: съездили в «Бригантину», побегали по пляжу, а потом разошлись. А толку и результативности никакой. А остальные - не победители?
Вячеслав Гладков
Гладков предложил посмотреть на проект Дмитрия Гладского: якобы главное там не столько в деньгах, сколько в формировании навыков и обучении. Милёхин ответил и подчеркнул, что во время конкурса «Время 31-х» детей также обучали.
А дальше? Если мы их не будем сопровождать? Мы здесь ошибаемся в чём? Праздник провели, дети пришли, повеселились и ушли. А как этот навык они будут использовать в своей жизни? Они идеи свои для проекта выбросили? Они про них забыли? Я этого не увидел.
Вячеслав Гладков
В конце концов глава региона поручил начать реализацию пяти тысяч проектов — по всем тем заявкам, пришедшим в правительство на конкурс.
Супер. Это пять тысяч детей. Мы можем физически потерять их доверие: они закрылись - и коммуникация пропала. Или наоборот: они раскрылись, после чего мы им не нужны и они всё делают сами. Мне нужны пять тысяч проектов.
Вячеслав Гладков