Первый Центр современного искусства откроют в Белгородской области

Директор ЦСИ «Быль» Светлана Богдановская отметила, что новый центр — не просто выставочное пространство, прежде всего это место притяжения людей. Первой в центре покажут выставку «Не доверяйте тишине, она обманчива». Она будет работать с 20 апреля по 19 июля.