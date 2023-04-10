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Первый Центр современного искусства откроют в Белгородской области

10 апреля 2023, 06:52
Фото: 1MI
Открытие центра запланировано на 19 апреля. Культурное учреждение располагается в отреставрированном здании бывшего кинотеатра «Быль», сообщили в региональном правительстве.

В Старом Осколе появится первый в Белгородской области Центр современного искусства «Быль». Открытие запланировано на 19 апреля. Культурное учреждение располагается в отреставрированном здании бывшего кинотеатра «Быль».

Планируется, что центр сосредоточится на формировании профессионального сообщества деятелей современного искусства, развитии локальной художественной сцены и исследовании культурных процессов в регионе.

Директор ЦСИ «Быль» Светлана Богдановская отметила, что новый центр — не просто выставочное пространство, прежде всего это место притяжения людей. Первой в центре покажут выставку «Не доверяйте тишине, она обманчива». Она будет работать с 20 апреля по 19 июля.

В экспозиции представят работы Данила Бурцева, Екатерины Герасименко, Виктора Жданова и ряда других представителей сферы искусства. Кроме организации выставок с участием приглашённых и местных художников, центр планирует запуск просветительских проектов по взаимодействию с городом.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Старый Оскол#Культура#Центр современного искусства#Быль#Открытие#Новости Старого Оскола
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