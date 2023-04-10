Парада Победы 9 Мая не будет не только в Белгороде

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
В соседнем Курске решили не проводить парад Победы на 9 Мая, заявил губернатор Курской области Роман Старовойт. О проведении акции «Бессмертный полк» власти региона сообщат позже.
Аналогично будет и в Белгороде. Парад на 9 Мая в областном центре решили не проводить. Это связано с текущей оперативной обстановкой. Что касается «Бессмертного полка», этот вопрос ещё рассмотрят.
Как ранее заявил глава региона Вячеслав Гладков, главное — обеспечить безопасность белгородцев. Рисковать людьми никто не будет.