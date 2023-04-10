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Парада Победы 9 Мая не будет не только в Белгороде

10 апреля 2023, 08:14
Фото: 1MI

В Курске и Белгороде отменили парад Победы на 9 Мая

В Курске, как и в Белгороде, решили не проводить парад Победы 9 Мая, заявил губернатор Роман Старовойт на планёрке. Решение о проведении акции «Бессмертный полк» примут позже, сообщают «Курские известия».

В соседнем Курске решили не проводить парад Победы на 9 Мая, заявил губернатор Курской области Роман Старовойт. О проведении акции «Бессмертный полк» власти региона сообщат позже.

Аналогично будет и в Белгороде. Парад на 9 Мая в областном центре решили не проводить. Это связано с текущей оперативной обстановкой. Что касается «Бессмертного полка», этот вопрос ещё рассмотрят.

Как ранее заявил глава региона Вячеслав Гладков, главное — обеспечить безопасность белгородцев. Рисковать людьми никто не будет.

Парад 9 мая в Белгороде проводить не будут
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Курская область#Роман Старовойт#Вячеслав Гладков#День Победы#Общество#Город#Парад Победы#9 мая#Отмена#Бессмертный полк#Черноземье
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