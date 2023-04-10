Открытие выставки «Стеклянные ″БѢСЫ″» по мотивам романа Достоевского: как это было

«У нас было ограниченное количество попыток, и нужно было сразу попасть в персонажа. Павел посоветовал мне расслабиться. Но как можно расслабиться, когда процесс съёмки фотографии занимает 35 секунд, а тебе приходится замереть, не моргать и продолжать передавать какую-то эмоцию?» — Денис Горбатовский, модель для персонажа Ставрогина.



Всего в выставочном зале находятся 25 амбротипов. Над стендами повесили плакаты с цитатами персонажей из произведения. Цитаты помогают посетителям лучше понять, как автор раскрыл образ персонажей в своих произведениях.