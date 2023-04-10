Открытие выставки «Стеклянные ″БѢСЫ″» по мотивам романа Достоевского: как это было

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Выставка началась с чтения отрывка «Бесов» народным артистом РФ Виталием Стариковым. Голос народного артиста, ветхие листы в его руках, старые принадлежности на столе — всё это позволило окунуть посетителей в атмосферу произведения Достоевского.
Дизайнерам выставки также отлично удалось создать необходимую атмосферу:
«Когда заходишь в яркий коридор литературного музея, ты не ожидаешь какого-то подвоха, а потом попадаешь в выставочный зал, где царит полумрак и пахнет благовониями, и ты сразу проникаешься этой атмосферой — немного мрачной, но привлекательной». — один из посетителей выставки.
На открытии выставки побывали и модели на фотографиях Павла Титовича:
Я старался, чтобы каждый из тех людей, которые были у меня персонажами, вжился в своего героя. Да, хотелось бы большей схожести с описанием героев в романе. Но мне нужно было собрать и некий психологический портрет: я видел человека и представлял — мог ли он быть героем романа или нет? Мог бы в нём поселиться Ставрогин или Федька Каторжный?»
«У нас было ограниченное количество попыток, и нужно было сразу попасть в персонажа. Павел посоветовал мне расслабиться. Но как можно расслабиться, когда процесс съёмки фотографии занимает 35 секунд, а тебе приходится замереть, не моргать и продолжать передавать какую-то эмоцию?» — Денис Горбатовский, модель для персонажа Ставрогина.
Всего в выставочном зале находятся 25 амбротипов. Над стендами повесили плакаты с цитатами персонажей из произведения. Цитаты помогают посетителям лучше понять, как автор раскрыл образ персонажей в своих произведениях.
Выставка Павла Титовича открыта до 30 июля.