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Открытие выставки «Стеклянные ″БѢСЫ″» по мотивам романа Достоевского: как это было

10 апреля 2023, 10:29
Фото: Максим Бондаренко / Bel.ru
"Стеклянные "Бесы"" Павла Титовича
7 апреля на выставке «Стеклянные ″БѢСЫ″» в Белгородском государственном литературном музее собрались любители творчества Фёдора Михайловича и любители фотографии.

Выставка началась с чтения отрывка «Бесов» народным артистом РФ Виталием Стариковым. Голос народного артиста, ветхие листы в его руках, старые принадлежности на столе — всё это позволило окунуть посетителей в атмосферу произведения Достоевского.

Дизайнерам выставки также отлично удалось создать необходимую атмосферу:

«Когда заходишь в яркий коридор литературного музея, ты не ожидаешь какого-то подвоха, а потом попадаешь в выставочный зал, где царит полумрак и пахнет благовониями, и ты сразу проникаешься этой атмосферой — немного мрачной, но привлекательной». — один из посетителей выставки.

На открытии выставки побывали и модели на фотографиях Павла Титовича:

Я старался, чтобы каждый из тех людей, которые были у меня персонажами, вжился в своего героя. Да, хотелось бы большей схожести с описанием героев в романе. Но мне нужно было собрать и некий психологический портрет: я видел человека и представлял — мог ли он быть героем романа или нет? Мог бы в нём поселиться Ставрогин или Федька Каторжный?»

«У нас было ограниченное количество попыток, и нужно было сразу попасть в персонажа. Павел посоветовал мне расслабиться. Но как можно расслабиться, когда процесс съёмки фотографии занимает 35 секунд, а тебе приходится замереть, не моргать и продолжать передавать какую-то эмоцию?» — Денис Горбатовский, модель для персонажа Ставрогина.

Всего в выставочном зале находятся 25 амбротипов. Над стендами повесили плакаты с цитатами персонажей из произведения. Цитаты помогают посетителям лучше понять, как автор раскрыл образ персонажей в своих произведениях.

Выставка Павла Титовича открыта до 30 июля.

"Стеклянные "Бесы"" Павла Титовича"Стеклянные "Бесы"" Павла Титовича
"Стеклянные "Бесы"" Павла Титовича"Стеклянные "Бесы"" Павла Титовича
"Стеклянные "Бесы"" Павла Титовича"Стеклянные "Бесы"" Павла Титовича
"Стеклянные "Бесы"" Павла Титовича"Стеклянные "Бесы"" Павла Титовича
"Стеклянные "Бесы"" Павла Титовича"Стеклянные "Бесы"" Павла Титовича
"Стеклянные "Бесы"" Павла Титовича"Стеклянные "Бесы"" Павла Титовича
"Стеклянные "Бесы"" Павла Титовича"Стеклянные "Бесы"" Павла Титовича
"Стеклянные "Бесы"" Павла Титовича
Фото: Максим Бондаренко / Bel.ru
#Культура#Эксклюзив#Фотофакт#Белгород#Павел титович
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