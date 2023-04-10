Особняк с зимним садом и сауной пытаются продать в Старом Осколе за 130 млн рублей

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
В Старом Осколе продают двухэтажный особняк с сауной и бассейном за 130 млн рублей. Площадь дома — 1973,9 кв. м. Располагается он на участке площадью 7,3 га на улице Хмелёва.
Здание обустроено в классическом архитектурном стиле. Рядом находится лес — ландшафтно-ботанический памятник. Продавец указывает, что дом подойдёт как для личного пользования, так и для организации там санатория. В строении более десяти комнат. Также возможно обустройство мест для занятия спортом, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма.
Внутри дома имеются зимний сад, гостиная, кухня, четыре ванных комнаты, девять спален, гардеробные, спортзал, сауна и бассейн, бильярдная и оружейная комнаты. Отдельно стоят гараж, дом для охраны, дополнительные сооружения. Во дворе располагаются два теннисных корта, футбольная площадка и беседки.