Особняк с зимним садом и сауной пытаются продать в Старом Осколе за 130 млн рублей

Здание обустроено в классическом архитектурном стиле. Рядом находится лес — ландшафтно-ботанический памятник. Продавец указывает, что дом подойдёт как для личного пользования, так и для организации там санатория. В строении более десяти комнат. Также возможно обустройство мест для занятия спортом, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма.