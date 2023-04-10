Новая неделя в Белгородской области началась с обстрела

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:16
Updated Сегодня, 06:16
Утро в регионе началось с обстрела. Под огонь ВСУ попал посёлок Красное в Шебекинском горокруге. Местные жители получили рассылку от РСЧС. Людей попросили уйти в укрытия. Официальной информации о последствиях обстрела пока нет.
Накануне Белгородская область подверглась обстрелам как минимум пять раз. ВСУ дважды атаковали Тишанку в Волоконовском районе, посёлок Горьковский и село Сподарюшино в Грайворонском округе, а также Вознесеновку в Шебекинском горокруге.