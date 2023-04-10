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Новая неделя в Белгородской области началась с обстрела

10 апреля 2023, 06:14
Фото: Bel.ru

ВСУ обстреляли посёлок Красное в Белгородской области

ВСУ атаковали посёлок Красное в Шебекинском горокруге. Местным жителям пришла СМС-рассылка от РСЧС. Данных о пострадавших и разрушениях нет.
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Обстрел

Утро в регионе началось с обстрела. Под огонь ВСУ попал посёлок Красное в Шебекинском горокруге. Местные жители получили рассылку от РСЧС. Людей попросили уйти в укрытия. Официальной информации о последствиях обстрела пока нет.

Фото: РСЧС

Накануне Белгородская область подверглась обстрелам как минимум пять раз. ВСУ дважды атаковали Тишанку в Волоконовском районе, посёлок Горьковский и село Сподарюшино в Грайворонском округе, а также Вознесеновку в Шебекинском горокруге.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Обстрел#Происшествия#Обстрел ВСУ#Приграничье#РСЧС#Смс-рассылка#Спецоперация#СВО#Красное
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