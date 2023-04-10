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Невезучий белгородец во время угона встретил хозяйку автомобиля

10 апреля 2023, 15:09
Фото: 1MI
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Белгородскому району задержали подозреваемого в угоне. Неудачливый похититель во время буксировки похищенного автомобиля случайно встретил его хозяйку. Против него возбудили уголовное дело.

29-летний ранее судимый житель Белгорода решил похитить ВАЗ-2107, припаркованный возле одного из домов в Беломестном. Подозреваемый попросил ничего не подозревающего приятеля помочь с буксировкой.

По пути мужчины встретили 67-летнюю владелицу этого авто. Подозреваемому не удалось убедить женщину, что он купил эту машину. Узнав, что перед ним собственница, мужчина бросил машину на дороге и скрылся.

Полицейские оперативно установили личность злоумышленника и задержали его. Следственным отделом ОМВД России по Белгородскому району возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Молодому человеку грозит до пяти лет тюрьмы.

Напомним, что ранее другой неудачливый мужчина из Разумного угнал мотоцикл подростка, но не смог его завести.

Пожилой белгородец угнал мотоцикл у подростка, но не смог завести
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