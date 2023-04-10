Невезучий белгородец во время угона встретил хозяйку автомобиля

Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
29-летний ранее судимый житель Белгорода решил похитить ВАЗ-2107, припаркованный возле одного из домов в Беломестном. Подозреваемый попросил ничего не подозревающего приятеля помочь с буксировкой.
По пути мужчины встретили 67-летнюю владелицу этого авто. Подозреваемому не удалось убедить женщину, что он купил эту машину. Узнав, что перед ним собственница, мужчина бросил машину на дороге и скрылся.
Полицейские оперативно установили личность злоумышленника и задержали его. Следственным отделом ОМВД России по Белгородскому району возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Молодому человеку грозит до пяти лет тюрьмы.
Напомним, что ранее другой неудачливый мужчина из Разумного угнал мотоцикл подростка, но не смог его завести.