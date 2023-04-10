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На новое жильё взамен разрушенного обстрелами подали заявки 996 белгородских семей

10 апреля 2023, 15:02
Фото: 1MI
В настоящий момент в области заключено 173 контракта на приобретение жилья. Об этом сообщила в ходе брифинга министр строительства области Оксана Козлитина.

По словам Оксаны Козлитиной, в Белгородской области в настоящий момент изъявили желание на приобретение либо строительство нового жилья взамен разрушенного обстрелами 996 семей. 557 семей уже определились с имуществом и расположением, которое им интересно.

На текущую дату у нас заключено 173 контракта на приобретение жилья. Работа продолжается. Права собственности на новое жильё получили уже 11 собственников.
Оксана Козлитина

Напомним, что ранее уже сообщалось, что 11 белгородских семей, которым пришлось покинуть свои дома из-за обстрелов, должны были получить квартиры 24 марта.

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#Алина Харина#Разрушенное жильё#Обстрел ВСУ#Общество#Белгородская область#Оксана Козлитина
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