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МЧС предупреждает о новом обстреле в Белгородской области

10 апреля 2023, 13:46
Фото: Bel.ru

Город Шебекино в Белгородской области попал под обстрел ВСУ

О происшествии стало известно в районе 16:40. Местные жители ранее подтвердили в соцсетях, что на территории горокруга было очень громко.
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Обстрел

Город Шебекино попал под обстрел ВСУ 10 апреля. О происшествии стало известно из рассылки МЧС. Уведомления белгородцам поступили в районе 16:40.

О последствиях обстрела пока ничего не известно. Шебекинцы в соцсетях тем временем сообщают, что на территории горокруга было громко.

Город не в первый раз попадает под обстрел ВСУ. Под огнём он был и 6 апреля. После громкого вечера шебекинцы обнаружили обломки сбитых предметов.

Помимо Шебекино, 10 апреля под обстрел попал и посёлок Красное.

Накануне под огнём ВСУ были Тишанка в Волоконовском районе, Горьковский и Сподарюшино в Грайворонском горокруге, Вознесеновка в Шебекинском горокруге.

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#Инна Рогова#Обстрел ВСУ#РСЧС#Смс#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Шебекино
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