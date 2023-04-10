МЧС предупреждает о новом обстреле в Белгородской области

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
Город Шебекино попал под обстрел ВСУ 10 апреля. О происшествии стало известно из рассылки МЧС. Уведомления белгородцам поступили в районе 16:40.
О последствиях обстрела пока ничего не известно. Шебекинцы в соцсетях тем временем сообщают, что на территории горокруга было громко.
Город не в первый раз попадает под обстрел ВСУ. Под огнём он был и 6 апреля. После громкого вечера шебекинцы обнаружили обломки сбитых предметов.
Помимо Шебекино, 10 апреля под обстрел попал и посёлок Красное.
Накануне под огнём ВСУ были Тишанка в Волоконовском районе, Горьковский и Сподарюшино в Грайворонском горокруге, Вознесеновка в Шебекинском горокруге.