Из-за ремонта на малой Богданке в Белгороде спилят 27 деревьев

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
На малой Богданке в Белгороде уберут 27 деревьев, которые по заключению экспертов являются аварийными и сухостойными. Помимо этого, специалисты также кронируют четыре и пересадят два растения. Изменения коснутся участка от Белгородского проспекта до улицы Урожайной.
Сейчас на этой территории проходит ремонт улично-дорожной сети. Его планируют завершить к 15 июня. Рабочие уложат новый асфальт, заменят бортовые камни, сделают дополнительные пешеходные переходы с подходами из тротуарной плитки.
Работы проходят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».