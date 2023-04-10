Из-за ремонта на малой Богданке в Белгороде спилят 27 деревьев

На малой Богданке в Белгороде уберут 27 деревьев, которые по заключению экспертов являются аварийными и сухостойными. Помимо этого, специалисты также кронируют четыре и пересадят два растения. Изменения коснутся участка от Белгородского проспекта до улицы Урожайной.