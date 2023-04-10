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Из-за ремонта на малой Богданке в Белгороде спилят 27 деревьев

10 апреля 2023, 12:01
Фото: 1MI

На малой Богданке в Белгороде уберут 27 деревьев

Это аварийные и сухостойные растения, следует из заключения экспертов. Помимо этого, на участке кронируют четыре и пересадят ещё два дерева, сообщили в мэрии.

На малой Богданке в Белгороде уберут 27 деревьев, которые по заключению экспертов являются аварийными и сухостойными. Помимо этого, специалисты также кронируют четыре и пересадят два растения. Изменения коснутся участка от Белгородского проспекта до улицы Урожайной.

Сейчас на этой территории проходит ремонт улично-дорожной сети. Его планируют завершить к 15 июня. Рабочие уложат новый асфальт, заменят бортовые камни, сделают дополнительные пешеходные переходы с подходами из тротуарной плитки.

Работы проходят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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#Анастасия Афанасенко#Деревья#Вырубка#Малая богданка#Сухостой#Город#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород
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