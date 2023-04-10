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Интернет 4G стал доступен жителям ещё восьми сёл Белгородской области

10 апреля 2023, 09:56
Фото: 1MI

Восемь новых вышек сотовой связи заработали в Белгородской области

Связь появилась в населённых пунктах Белгородского, Вейделевского, Корочанского районов, Валуйского и Старооскольского горокругов. В регионе планируют запустить ещё 39 базовых станций, сообщили в пресс-службе областного правительства.

В Белгородской области установили восемь новых вышек сотовой связи. Они появились в сёлах Николаевка, Новая Деревня и Пуляевка Белгородского района, в хуторе Леоновка Валуйского городского округа, в хуторе Нехаевка и селе Белый Плёс Вейделевского района, а также в сёлах Клиновец Корочанского района, Нижне-Чуфичево Старооскольского городского округа.

В регионе строят ещё 39 базовых станций сотовой связи. Их могут запустить уже в этом году. Таким образом, жители населённых пунктов могут получить не только качественную голосовую связь, но и высокоскоростной мобильный интернет 4G.

Работы проходят в рамках нацпроекта «Цифровая экономика РФ».

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#Анастасия Афанасенко#Мобильный интернет#Вышки#Вышки сотовой связи#Общество#Касается каждого#Белгородская область
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