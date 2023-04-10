Интернет 4G стал доступен жителям ещё восьми сёл Белгородской области

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
В Белгородской области установили восемь новых вышек сотовой связи. Они появились в сёлах Николаевка, Новая Деревня и Пуляевка Белгородского района, в хуторе Леоновка Валуйского городского округа, в хуторе Нехаевка и селе Белый Плёс Вейделевского района, а также в сёлах Клиновец Корочанского района, Нижне-Чуфичево Старооскольского городского округа.
В регионе строят ещё 39 базовых станций сотовой связи. Их могут запустить уже в этом году. Таким образом, жители населённых пунктов могут получить не только качественную голосовую связь, но и высокоскоростной мобильный интернет 4G.
Работы проходят в рамках нацпроекта «Цифровая экономика РФ».