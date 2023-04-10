Главы районов Белгородской области назвали количество обстрелянных домов за неделю

В Шебекинском горокруге за неделю отремонтировали 12 домов, в работе остаются — 86. Ещё 34 жилых здания за неделю были повреждены обстрелом. В Валуйском горокруге приобрели одну квартиру, в работе остаются пять строений. За неделю обстрел повредил один дом. В Красной Яруге восстановили все повреждения. В Волоконовском район 9 апреля пострадали 14 домов, один из которых был нежилой. Разрушения незначительные, работы уже ведутся, отметил представить района.