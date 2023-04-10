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Главы районов Белгородской области назвали количество обстрелянных домов за неделю

10 апреля 2023, 07:25
Фото: соцсети Вячеслава Гладкова
В ходе оперсоващания главы доложили губернатору о ходе восстановительных работ и новых повреждениях.

В Белгороде за неделю восстановили 15 домов — семь домов и восемь квартир. В работе остаются 26 домовладений. Шесть домов восстановят до 1 мая, 16 квартир — до 20 апреля.

В Белгородском районе за неделю восстановили три дома, под обстрел попали ещё три домовладения. В ремонте находятся девять построек.

В Грайворонском горокруге за неделю пострадали 12 дворов, украинские снаряды трижды попали в одну точку в посёлке Горьковском. Восстанавливают на данный момент 11.

В Шебекинском горокруге за неделю отремонтировали 12 домов, в работе остаются — 86. Ещё 34 жилых здания за неделю были повреждены обстрелом. В Валуйском горокруге приобрели одну квартиру, в работе остаются пять строений. За неделю обстрел повредил один дом. В Красной Яруге восстановили все повреждения. В Волоконовском район 9 апреля пострадали 14 домов, один из которых был нежилой. Разрушения незначительные, работы уже ведутся, отметил представить района.

Проведите по пострадавшим автомобилям в Волоконовском районе экспертизу, приносите мне счёт, чтобы мы максимально быстро людям помогли.
Вячеслав Гладков

 

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#Алина Харина#Обстрел ВСУ#Разрушения#Общество#Губернатор#Восстановление домов#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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