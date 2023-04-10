Главы районов Белгородской области назвали количество обстрелянных домов за неделю

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
В Белгороде за неделю восстановили 15 домов — семь домов и восемь квартир. В работе остаются 26 домовладений. Шесть домов восстановят до 1 мая, 16 квартир — до 20 апреля.
В Белгородском районе за неделю восстановили три дома, под обстрел попали ещё три домовладения. В ремонте находятся девять построек.
В Грайворонском горокруге за неделю пострадали 12 дворов, украинские снаряды трижды попали в одну точку в посёлке Горьковском. Восстанавливают на данный момент 11.
В Шебекинском горокруге за неделю отремонтировали 12 домов, в работе остаются — 86. Ещё 34 жилых здания за неделю были повреждены обстрелом. В Валуйском горокруге приобрели одну квартиру, в работе остаются пять строений. За неделю обстрел повредил один дом. В Красной Яруге восстановили все повреждения. В Волоконовском район 9 апреля пострадали 14 домов, один из которых был нежилой. Разрушения незначительные, работы уже ведутся, отметил представить района.
Проведите по пострадавшим автомобилям в Волоконовском районе экспертизу, приносите мне счёт, чтобы мы максимально быстро людям помогли.
Вячеслав Гладков