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Гладков высказался о браке при ямочном ремонте дорог в Белгородской области

10 апреля 2023, 08:14
Фото: 1MI

Ямочный ремонт дорог в Белгородской области выполнили на две трети

На сегодняшний день ямочный ремонт на региональных и муниципальных дорогах завершён на 67%. Подробнее сообщил региональный министр автомобильных дорог и транспорта Сергей Евтушенко.

По данным чиновника, всего в области ямочный ремонт должны выполнить на 138 855 «квадратах» региональных дорог и 107 135 м2 - муниципальных. На сегодняшний день работы завершили на 67%.

Фото: Оперсовещание правительства Белгородской области
Рисков сейчас нет ни в одном районе. Пока все идут в графике. На этой неделе у нас плановые выезды в районы, где работы выполнены менее чем на 50%.
Сергей Евтушенко

Глава региона Вячеслав Гладков поинтересовался, как обстоят дела с ямочным ремонтом в Алексеевском горокруге, откуда поступало много жалоб от людей.

Проезжали, смотрели. Центральная часть Алексеевки практически вся выполнена по ямочному ремонту. Сейчас власти работают в сельских поселениях.
Сергей Евтушенко

Как сообщил глава администрации Алексеевского горокруга Алексей Калашников, по ямочному ремонту изначальный объём составлял 5000 м². Сегодня он увеличился в два раза.

Выполняем в темпе, на этой неделе закончим. Далее приступаем к выполнению программы ремонта текущего года. Торги провели, контракты заключили. Будем кардинально менять ситуацию.
Алексей Калашников

По итогам Гладков обратил внимание руководителей районных администраций на качество работ.

Мы получаем очень большое количество брака, особенно при ямочном ремонте. Если вы процессы не контролируете, брак будет. Я согласен, что дорожники в области сильные, но они делают хорошо, когда выстроена жёсткая система контроля как со стороны министерства, так и со стороны главы.
Вячеслав Гладков
В Белгородской области ямочный ремонт проведут на 100 тысяч кв. м региональных дорог
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#Ремонт дорог#Ямочный ремонт#Дорожники#График#Город#Губернатор#Белгородская область#Кристина Семенчук
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