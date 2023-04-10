Гладков высказался о браке при ямочном ремонте дорог в Белгородской области

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
По данным чиновника, всего в области ямочный ремонт должны выполнить на 138 855 «квадратах» региональных дорог и 107 135 м2 - муниципальных. На сегодняшний день работы завершили на 67%.
Рисков сейчас нет ни в одном районе. Пока все идут в графике. На этой неделе у нас плановые выезды в районы, где работы выполнены менее чем на 50%.
Сергей Евтушенко
Глава региона Вячеслав Гладков поинтересовался, как обстоят дела с ямочным ремонтом в Алексеевском горокруге, откуда поступало много жалоб от людей.
Проезжали, смотрели. Центральная часть Алексеевки практически вся выполнена по ямочному ремонту. Сейчас власти работают в сельских поселениях.
Сергей Евтушенко
Как сообщил глава администрации Алексеевского горокруга Алексей Калашников, по ямочному ремонту изначальный объём составлял 5000 м². Сегодня он увеличился в два раза.
Выполняем в темпе, на этой неделе закончим. Далее приступаем к выполнению программы ремонта текущего года. Торги провели, контракты заключили. Будем кардинально менять ситуацию.
Алексей Калашников
По итогам Гладков обратил внимание руководителей районных администраций на качество работ.
Мы получаем очень большое количество брака, особенно при ямочном ремонте. Если вы процессы не контролируете, брак будет. Я согласен, что дорожники в области сильные, но они делают хорошо, когда выстроена жёсткая система контроля как со стороны министерства, так и со стороны главы.
Вячеслав Гладков