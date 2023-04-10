Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:32

Published Сегодня, 08:32

Modified Сегодня, 08:34

Updated Сегодня, 08:34

Изображение материала

«Есть процесс оптимизации». Гладков ответил на жалобу о сокращениях в «Почте России»

10 апреля 2023, 08:32
Фото: 1MI

Белгородцы пожаловались губернатору Гладкову на сокращения в «Почте России»

С вопросом к Вячеславу Гладкову обратилась обеспокоенная жительница региона. Губернатор ответил, что проводится оптимизация, однако добавил, что необходимую помощь белгородцам окажут.
Сюжет
Работа

Белгородцы обеспокоены сокращением ставок в отделениях почты. С этим вопросом во время прямого эфира к губернатору Вячеславу Гладкову обратилась жительница региона.

Как рассказала женщина, сокращают 400 работников, сокращают ставки. Она интересуется, как выживать.

По словам губернатора, ни одного извещения о сокращении нет, однако руководство «Почты России» сообщило, что идёт процесс оптимизации.

«Конечно, мы в стороне стоять не будем. До принятия решения договорились, что руководство придёт ко мне. Если будет необходимость, окажем помощь для того, чтобы ни один человек не остался без работы», — заключил глава региона.

В Белгородской области займутся полевой почтой для военных
Узнать подробнее
Читайте также:
В «Почте России» прокомментировали ситуацию с крыльцом в белгородском селеБелгородцы жалуются на разрушенное крыльцо отделения почты
#Наталья Корявых#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Работа#Общество#Почта#Работники#Сокращения#Почта россии
Подпишитесь
Почему сеть доставок суши «ЁбиДоёби» может сменить название в Белгородской области
Сегодня, 12:11
Ещё один погибший в СВО белгородец попал на баннеры в центре города
Сегодня, 08:42
Открытие выставки «Стеклянные ″БѢСЫ″» по мотивам романа Достоевского: как это было
Сегодня, 10:29
«Цифровой год»
Сегодня, 11:21
Белгородэнерго обеспечило электроснабжение новых участков наружного освещения
Сегодня, 10:21
В Белгородской области усилили систему ПВО
Сегодня, 13:23