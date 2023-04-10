«Есть процесс оптимизации». Гладков ответил на жалобу о сокращениях в «Почте России»

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
Белгородцы обеспокоены сокращением ставок в отделениях почты. С этим вопросом во время прямого эфира к губернатору Вячеславу Гладкову обратилась жительница региона.
Как рассказала женщина, сокращают 400 работников, сокращают ставки. Она интересуется, как выживать.
По словам губернатора, ни одного извещения о сокращении нет, однако руководство «Почты России» сообщило, что идёт процесс оптимизации.
«Конечно, мы в стороне стоять не будем. До принятия решения договорились, что руководство придёт ко мне. Если будет необходимость, окажем помощь для того, чтобы ни один человек не остался без работы», — заключил глава региона.