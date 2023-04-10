Ещё один погибший в СВО белгородец попал на баннеры в центре города

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
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Updated Сегодня, 08:44
Лейтенант Владислав Михайличенко погиб 22 октября 2022 года. Ему было 23 года. Мужчину наградили орденом Мужества — посмертно.
Баннеры с военнослужащим появились на улице 50-летия Белгородской области, или, как её называют иначе, Белгородском Арбате. Ранее там уже размещали баннеры с погибшими в СВО бойцами. Как Бел.Ру зимой сообщили в мэрии, на них попали:
Михайличенко тогда в пресс-службе горадминистрации не упомянули. Вероятно, погибший белгородец появился на пилларсах недавно.
Всего же в Белгородской области установили 20 памятных баннеров, посвящённых погибшим в СВО жителям региона. Изображения при этом были выбраны для размещения на пилларсах «с учетом мнения родственников».