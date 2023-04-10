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Ещё один погибший в СВО белгородец попал на баннеры в центре города

10 апреля 2023, 08:42
Фото: Bel.ru
Лейтенант Владислав Михайличенко появился на баннерах в центре Белгорода — рядом с другими умершими в ходе военных действий белгородцами. Погиб военнослужащий, скорее всего, также в зоне проведения СВО.
Сюжет
Память

Лейтенант Владислав Михайличенко погиб 22 октября 2022 года. Ему было 23 года. Мужчину наградили орденом Мужества — посмертно.

Баннеры с военнослужащим появились на улице 50-летия Белгородской области, или, как её называют иначе, Белгородском Арбате. Ранее там уже размещали баннеры с погибшими в СВО бойцами. Как Бел.Ру зимой сообщили в мэрии, на них попали:

  1. Бекетов Дмитрий: его фото попало на два ситиборда и пять пилларсов;
  2. Горобец Алексей: на один пилларс и одну афишную тумбу;
  3. Жаворонков Владислав: на один пилларс и одну афишную тумбу;
  4. Коваль Сергей: на один пилларс и одну афишную тумбу;
  5. Панченко Сергей: на один пилларс и одну афишную тумбу;
  6. Шакиров Роман: на один пилларс и одну афишную тумбу.

Михайличенко тогда в пресс-службе горадминистрации не упомянули. Вероятно, погибший белгородец появился на пилларсах недавно.

Всего же в Белгородской области установили 20 памятных баннеров, посвящённых погибшим в СВО жителям региона. Изображения при этом были выбраны для размещения на пилларсах «с учетом мнения родственников».

Где в Белгородской области установили баннеры с погибшими в СВО бойцами
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