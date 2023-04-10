Договор на покупку авто для Белоблводоканала опубликовали с нарушением сроков

В прошлом году ГУП «Белоблводоканал» разместило закупку на приобретение автомобиля. Договор на покупку машины был заключён 27 октября 2022 года. Дата окончания исполнения договора — 30 ноября 2022 года. На Госзакупках информация была размещена с нарушением сроков — 7 апреля 2023 года.