Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:49

Published Сегодня, 14:49

Modified Сегодня, 14:51

Updated Сегодня, 14:51

Изображение материала

Договор на покупку авто для Белоблводоканала опубликовали с нарушением сроков

10 апреля 2023, 14:49
Фото: 1MI
Договор был заключён 27 октября прошлого года. Документы на Госзакупках разместили 7 апреля 2023 года.

В прошлом году ГУП «Белоблводоканал» разместило закупку на приобретение автомобиля. Договор на покупку машины был заключён 27 октября 2022 года. Дата окончания исполнения договора — 30 ноября 2022 года. На Госзакупках информация была размещена с нарушением сроков — 7 апреля 2023 года.

Цена договора составила 4,1 млн рублей.

Напомним, что ранее Белоблводоканал обратился в суд с иском к АО «Шебекинский маслозавод» — с предприятия потребовали плату в размере 2,3 млн рублей за залповый сброс грязных сточных вод. Иск был удовлетворён. Согласно решению, маслозавод теперь должен водоканалу 2,3 млн рублей выплаты.

Читайте также:
Водоканал выставит счёт компании «ДРЭП ДСК» за потерянную воду в БелгородеПрокуратура заставила Белоблводоканал отремонтировать изношенные объекты в 12 сёлах«Бондюэль», «Гринн» и Потатушкин: кто, сколько и за что задолжал Белоблводоканалу
#Алина Харина#Белоблводоканал#Общество#Эксклюзив#Госзакупки#Белгородская область
Подпишитесь
Почему сеть доставок суши «ЁбиДоёби» может сменить название в Белгородской области
Сегодня, 12:11
Глава белгородского минздрава рассказал, пользуется ли он краской для волос
Сегодня, 15:13
В Белгородской области начали расклеивать памятки об эвакуации
Сегодня, 18:28
На новое жильё взамен разрушенного обстрелами подали заявки 996 белгородских семей
Сегодня, 15:02
Белгородцы в Индии: трёхдневные свадьбы без алкоголя и обязательные усы полицейских
Сегодня, 14:05
В Белгородской области усилили систему ПВО
Сегодня, 13:23