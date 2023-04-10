Белгородцы в Индии: трёхдневные свадьбы без алкоголя и обязательные усы полицейских

А вот известное на весь мир блюдо курица Тикка Масала — на самом деле изобретено в Великобритании, где популярнее фиш-энд-чипс и признано национальным. В Индии же, из-за широкого распространения вегетарианства, чаще употребляют масалу с овощными блюдами или с чаем. Ввиду содержания молока вкус у масала-чая не слишком приятный русскому человеку, но привыкнуть и проникнуться при желании можно. Обычно в масалу входит кардамон, имбирь, мускат и перец, остальные ингредиенты остаются на вкус повара.



Бойтесь крокодилов и селфи в поездах



Путешествуя по стране и штату, неминуемо придётся иметь дело с полицией. Законы в Индии — одни из самых лояльных в странах Азии, и туристу достаточно иметь правильным образом распечатанную копию прав, что провоцирует наших людей на широкое изготовление «сувенирных прав» для желающих покататься, но не имеющих для этого соответствующих документов. Это влечёт много неприятных последствий, когда на дороге оказываются люди, совершенно не умеющие водить.