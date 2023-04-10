Белгородцы в Индии: трёхдневные свадьбы без алкоголя и обязательные усы полицейских

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
Обретя свой угол с кухней и кондиционером, верного «железного пони» и бронзовый загар, мы не перестаём быть всего лишь гостями в густопряной и жаркоострой Индии. Впрочем, довольно скоро, в зависимости от того, насколько быстро вы загораете, индийцы проникаются пониманием, что вы уже не совсем новичок в их стране. Это расположение может дать небольшие скидки на продукты, а также — смелость воспользоваться индийским гостеприимством, не всегда обычным для нашего человека. Не забывайте разуваться перед входом в каждый дом. Индийцам свойственен удивительный контраст нечистоплотности на улице и заботы об опрятности своего дома, будто стены — это некая нравственная и моральная граница.
Приготовьтесь есть руками, ведь здесь не кафе, приборов, скорее всего, не будет. Случается, что штампы — это пережитки или предубеждения, но наше основное представление об индийцах верное — они танцуют. И вам придётся, если вы пришли в гости к местным. Но танцевать в этой стране — весело и не обременительно.
В отличие от жителей Латинской Америки, наделённых врождённым чувством ритма, индийцы танцуют проще, без особой пластики и изысков. Музыка — простая и немного однообразная, так что, если вы захотите включить что-то своё, то это обыкновенно приветствуется присутствующими.
Каждый визит гостей для местных — это небольшой праздник, а праздники здесь — святое. Религиозные и государственные, официальные и непризнанные, местные и общенациональные. Обычный способ праздновать — ездить кругами по окрестностям, присоединяя к себе всё новых людей. Экоактивистам назло, индийцы едут, украшенные флажками, в едином порыве, наворачивая круги, поднимая столбы пыли, сигналя и сжигая бензин. По обочинам вслед процессиям бегут дети и собаки, женщины выходят с фонариками и оранжевыми гирляндами. Во всём чувствуется жизнь.
Способ празднования свадьбы здесь превращает её в общий праздник. То, что в России остаётся делом семейным, здесь объединяет незнакомых людей и длится минимум три дня. Свадебное шествие начинается в десятках километров от дома невесты и все желающие могут разделить радость события.
Люди идут медленно, с танцами и музыкой, останавливаясь, чтобы перекусить. Алкоголь подавать не принято, но будет масала-чай, цветы и фотографии. Приглашены все желающие, а участие иностранцев особенно приветствуется, ведь все гости выступают в качестве свидетелей главного события в жизни молодых людей. Такой размах гуляний обходится недёшево, и зачастую родители молодых залезают в кредиты, чтобы повеселить и накормить сотни, иногда — тысячи человек Масала — самый популярный набор специй в Индии.
А вот известное на весь мир блюдо курица Тикка Масала — на самом деле изобретено в Великобритании, где популярнее фиш-энд-чипс и признано национальным. В Индии же, из-за широкого распространения вегетарианства, чаще употребляют масалу с овощными блюдами или с чаем. Ввиду содержания молока вкус у масала-чая не слишком приятный русскому человеку, но привыкнуть и проникнуться при желании можно. Обычно в масалу входит кардамон, имбирь, мускат и перец, остальные ингредиенты остаются на вкус повара.
Бойтесь крокодилов и селфи в поездах
Путешествуя по стране и штату, неминуемо придётся иметь дело с полицией. Законы в Индии — одни из самых лояльных в странах Азии, и туристу достаточно иметь правильным образом распечатанную копию прав, что провоцирует наших людей на широкое изготовление «сувенирных прав» для желающих покататься, но не имеющих для этого соответствующих документов. Это влечёт много неприятных последствий, когда на дороге оказываются люди, совершенно не умеющие водить.
Нужно сказать, что смертность на дорогах Индии очень высока. Одна из распространённых причин смерти — удушье в автобусах. С недавнего времени в местных автобусах нет стёкол, вместо них — решётки, обеспечивающие поступление воздуха в салон, но на практике оказалось, что в давке эти решётки ещё опаснее стекла, особенно если туда попадёт рука или одежда.
Лучше оставить автобусы привычным к ним местным людям, а самим ездить осторожно и обязательно в шлеме и не в пляжной обуви. Если вы всё сделали правильно, то полицейский просто посмотрит ваши права и отпустит. Воспользуйтесь случаем и обратите внимание, что все полицейские носят усы — за это им положено специальное пособие от государства, борода при этом строго запрещена.
Ещё один способ перемещения — поезда. Единственный бюджетный способ перемещения на большие расстояния в Индии. Внимательно смотрите класс билета: если место не указано, значит, вам может выпасть задача найти себе кусочек пола, подальше от прохода, и ехать так всю дорогу. Вокруг будет много индийцев, которые, кажется, весь путь способны что-то есть, и, возможно, мелкий домашний скот.
В такой давке сложно отказаться от сэлфи. Индийцы любят фотографироваться с иностранцами, особенно светловолосыми, они здесь — диковина и редкость. Девушкам лучше быть осторожными с такими просьбами, ведь это сигнал к тому, что прикосновения разрешены.
На дистанции до нескольких сотен километров лучшим средством остаётся скутер.
Нужно упомянуть, что в своих путешествиях не стоит купаться в безлюдных местах. В Индии много рек и мостов через них, а знойные дни очень подталкивают подойти к сверкающей на солнце воде — хотя бы помочить ноги. Делать этого не стоит, ведь само слово «аллигатор» происходит от искажённого испанского «el lagato das Indias» — ящерица Индии, так что в реках купаться можно только рядом с местными жителями.
А вот тигров можно не опасаться: их количество на всю страну — примерно 3000 штук и живут они по большей части в гористых районах. Леопардов, согласно официальной, но несколько устаревшей переписи, всего впятеро больше, чем тигров, но слухи о том, как туристы видели этих яркоокрашенных и опасных зверей, ходят постоянно.
Встретить в современной Индии заклинателя змей довольно тяжело, хотя самих змей, пусть не королевских кобр, в лесах и полях хватает. Остались заклинатели только в больших городах. Если увидите их, знайте, что у кобр удаляют ядовитые зубы и после того, как ей дают укусить флейту, на которой играет заклинатель, она запоминает, что кусать её больно и больше делать этого не станет. Музыка неважна — змея просто принимает защитную позу и движется телом и головой вслед за движениями флейты.
Индийцы очень заразительно качают головой. Этот жест перенимается на раз и часто трактуется неверно. Он не означает согласие или отказ, а скорее размышление, процесс обдумывания ситуации или сказанного.
Цыгане — народ, происходящий из Индии, сейчас они живут здесь лишь в небольшом количестве. Они традиционно занимаются развлечением, чем-то вроде шоу бизнеса для малых сцен и улиц. Если вам доведётся попасть на свадьбу, то туда обязательно нанимают цыган для выступлений, да и заклинатель змей вполне может оказаться цыганом.
Индийцы невероятно единодушны в своих критериях красоты. Они традиционно выбирают яркие цвета и золотые украшения. Индийские женщины владеют 11% мирового золотого запаса, вдумайтесь только! Это больше золотого запаса США, Швейцарии и Германии вместе! Про индийских мужчин такой информации нет, хотя они очень любят массивные золотые кольца и серьги.
Русскому человеку повсеместные изображения свастики непременно режут глаз. Нацисты настолько испортили репутацию этому древнему символу, изображающему солнце, что превратили его в табу. Здесь он изображён на алтарях, оконных решётках, оградах и фасадах зданий. Индийцы используют это изображение столетиями и будут использовать дальше. После последней мировой войны Индия перестала быть колонией Великобритании, что невероятно сказалось на росте населения. Сейчас здесь живёт на миллиард больше людей, чем в 1947 году, и только один-два из десяти молодых людей на улице знает, кто такой Адольф Гитлер.
В Индии свои герои, известные любому местному школьнику. Пять лет назад здесь установили самую большую статую в мире. Она построена в честь Валлабхаи Пателя, индийского политика, который предотвратил развал страны на несколько мелких государств после войны. Статуя Единства в два с половиной раза выше Статуи Свободы и стоила около 400 миллионов долларов. Женщина за целый день работы по скручиванию сигарет биди получает в среднем меньше двух долларов.