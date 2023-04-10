Белгородцев напугали необычные «шары» на деревьях

Успокоила людей главный ландшафтный архитектор города Елена Семенкова. Она объяснила, что на самом деле переживать не о чем. Это не «ведьмины мётлы», а омела. Дело в том, что их часто путают из-за схожего внешнего вида, однако это не одно и то же.