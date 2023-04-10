Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:56

Published Сегодня, 08:56

Modified Сегодня, 08:58

Updated Сегодня, 08:58

Изображение материала

Белгородцев напугали необычные «шары» на деревьях

10 апреля 2023, 08:56
Фото: «Белгород — это интересно» ВК
Горожане заметили на деревьях «шары», напоминающие птичьи гнёзда, и забеспокоились. Жители города предположили, что это могут быть «ведьмины мётлы» — опасное для деревьев заболевание. Оказалось, что это просто омела, сообщили в группе «Белгород — это интересно».

Белгородцев напугали необычные «шары» на деревьях. Горожане предположили, что это могут быть «ведьмины мётлы» — опасное для деревьев заболевание. Сами «шарики» напоминают птичьи гнёзда.

Успокоила людей главный ландшафтный архитектор города Елена Семенкова. Она объяснила, что на самом деле переживать не о чем. Это не «ведьмины мётлы», а омела. Дело в том, что их часто путают из-за схожего внешнего вида, однако это не одно и то же.

Омела очень медленно растёт на древесных растениях, и с нею обычно ничего не делают, пояснила Семенкова. Вредным растением омела не считается, поэтому необходимости бороться с ней нет. Её, как правило, удаляют при обрезке деревьев.

Фото: «Белгород — это интересно» ВК
Гладкову не понравился сухостой и поваленные деревья в урочище Сосновка
Узнать подробнее
Читайте также:
Кронировать нельзя спилить: сколько деревьев вырубят в парке Победы в БелгородеВ мэрии Белгорода прокомментировали вырубку деревьев в парке Победы«Освобождают место для ларька или тюльпанов?»: белгородцев возмутила вырубка деревьев
#Наталья Корявых#Ведьмины мётлы#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород#Город#Деревья#Омела#Заболевание
Подпишитесь
Почему сеть доставок суши «ЁбиДоёби» может сменить название в Белгородской области
Сегодня, 12:11
Ещё один погибший в СВО белгородец попал на баннеры в центре города
Сегодня, 08:42
Открытие выставки «Стеклянные ″БѢСЫ″» по мотивам романа Достоевского: как это было
Сегодня, 10:29
«Цифровой год»
Сегодня, 11:21
Белгородэнерго обеспечило электроснабжение новых участков наружного освещения
Сегодня, 10:21
В Белгородской области усилили систему ПВО
Сегодня, 13:23