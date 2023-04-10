Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
Белгородцев напугали необычные «шары» на деревьях. Горожане предположили, что это могут быть «ведьмины мётлы» — опасное для деревьев заболевание. Сами «шарики» напоминают птичьи гнёзда.
Успокоила людей главный ландшафтный архитектор города Елена Семенкова. Она объяснила, что на самом деле переживать не о чем. Это не «ведьмины мётлы», а омела. Дело в том, что их часто путают из-за схожего внешнего вида, однако это не одно и то же.
Омела очень медленно растёт на древесных растениях, и с нею обычно ничего не делают, пояснила Семенкова. Вредным растением омела не считается, поэтому необходимости бороться с ней нет. Её, как правило, удаляют при обрезке деревьев.