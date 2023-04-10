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Белгородцев испугали блокпосты, обложенные мешками

10 апреля 2023, 16:44
Фото: Bel.ru
Так в регионе продолжают работы в рамках гражданской защиты населения. Людей же такие действия наоборот тревожат.
Сюжет
СВО

Порой жители Белгородской области, видимо, забывают, что живут в приграничном регионе, где находится зона проведения СВО. Во время прямого эфира 10 апреля губернатор Вячеслав Гладков зачитал обращение местной жительницы, которую испугало появление в хуторе Зоринские Дворы в Ивнянском районе блокпоста, обложенного мешками.

Чем объясняется появление блокпоста, обложенного мешками, на Зоринских Дворах? Если к чему-то готовятся, почему людей не оповещают? Может, кто-то решит для себя семью увезти, либо подвал подготовить.
Кристина, Белгородка

Глава региона же ответил, что ничего необычного, за исключением того, что длится уже почти 14 месяцев, не происходит. А увиденное белгородкой — плановая работа по защите населения.

Проводим мероприятия по проверке системы оповещения. Корректируем, закупаем оборудование, работаем с населением, а также рекомендуем работодателям, чьи предприятия расположены близко к границе, подготовить защищённые укрытия. Максимально много стараемся об этом рассказывать и заблаговременно извещаем.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Ранее мы уже писали, что владельцам бизнеса в Белгородской области власти порекомендовали обложить здания мешками и укрепить стёкла, а также подготовить подвалы.

Белгородским бизнесменам порекомендовали обложить здания мешками и укрепить стёкла
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#Кристина Семенчук#Вячеслав Гладков#Белгородская область#Ивнянский район#СВО#Общество#Приграничье#Блокпост#Мешки#Оборонительные укрепления
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