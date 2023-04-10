Белгородцев испугали блокпосты, обложенные мешками

Posted Сегодня, 16:44
Published Сегодня, 16:44
Modified Сегодня, 16:46
Updated Сегодня, 16:46
Порой жители Белгородской области, видимо, забывают, что живут в приграничном регионе, где находится зона проведения СВО. Во время прямого эфира 10 апреля губернатор Вячеслав Гладков зачитал обращение местной жительницы, которую испугало появление в хуторе Зоринские Дворы в Ивнянском районе блокпоста, обложенного мешками.
Чем объясняется появление блокпоста, обложенного мешками, на Зоринских Дворах? Если к чему-то готовятся, почему людей не оповещают? Может, кто-то решит для себя семью увезти, либо подвал подготовить.
Кристина, Белгородка
Глава региона же ответил, что ничего необычного, за исключением того, что длится уже почти 14 месяцев, не происходит. А увиденное белгородкой — плановая работа по защите населения.
Проводим мероприятия по проверке системы оповещения. Корректируем, закупаем оборудование, работаем с населением, а также рекомендуем работодателям, чьи предприятия расположены близко к границе, подготовить защищённые укрытия. Максимально много стараемся об этом рассказывать и заблаговременно извещаем.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Ранее мы уже писали, что владельцам бизнеса в Белгородской области власти порекомендовали обложить здания мешками и укрепить стёкла, а также подготовить подвалы.