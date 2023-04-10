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Белгородский «Экотранс» требуют признать банкротом

10 апреля 2023, 14:40
Фото: 1MI
Иск о признании транспортной компании несостоятельной был подан в Арбитражный суд Белгородской области.

7 апреля на сайте Арбитражного суда появился иск о признании ООО «ТК „Экотранс“» банкротом. Подробности дела пока неизвестны. Также непонятно, какая компания выступила в деле истцом.

Напомним, что ранее кредитор ООО «Автогарант+» собирался подавать иск в суд с требованием признать транспортную компанию банкротом. «Автогарант+» занимается розничной торговлей автомобильными деталями, узлами и принадлежностями. Сумма задолженности не сообщалась.

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Стоит также отметить, что в прошлом году «Экотранс» задолжал сотрудникам по зарплате 5,5 млн рублей. Деньги не получали вовремя 179 работников.

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#Алина Харина#Суды#Экотранс#Кредиторы#Экономика#Эксклюзив#Белгород#Белгородский бизнес
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