Белгородский «Экотранс» требуют признать банкротом

Posted Сегодня, 14:40
Published Сегодня, 14:40
Modified Сегодня, 14:42
Updated Сегодня, 14:42
7 апреля на сайте Арбитражного суда появился иск о признании ООО «ТК „Экотранс“» банкротом. Подробности дела пока неизвестны. Также непонятно, какая компания выступила в деле истцом.
Напомним, что ранее кредитор ООО «Автогарант+» собирался подавать иск в суд с требованием признать транспортную компанию банкротом. «Автогарант+» занимается розничной торговлей автомобильными деталями, узлами и принадлежностями. Сумма задолженности не сообщалась.
Стоит также отметить, что в прошлом году «Экотранс» задолжал сотрудникам по зарплате 5,5 млн рублей. Деньги не получали вовремя 179 работников.