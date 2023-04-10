Белгородские блокпосты появились на границе с Курской областью

В Белгородкой области активно начали появляться блокпосты. Это тревожит и удивляет белгородцев, несмотря на то, что они живут под обстрелами в напряжённой обстановке уже почти 14 месяцев. А действия, наоборот направленные на защиту, отвергаются. Так, обустраивают блокпосты и на границе с другими регионами РФ. Информацию подтвердил губернатор.