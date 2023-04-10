Белгородские блокпосты появились на границе с Курской областью

Posted Сегодня, 20:42
Published Сегодня, 20:42
Modified Сегодня, 20:44
Updated Сегодня, 20:44
В Белгородкой области активно начали появляться блокпосты. Это тревожит и удивляет белгородцев, несмотря на то, что они живут под обстрелами в напряжённой обстановке уже почти 14 месяцев. А действия, наоборот направленные на защиту, отвергаются. Так, обустраивают блокпосты и на границе с другими регионами РФ. Информацию подтвердил губернатор.
Зачем Белгородская область строит блокпосты на границе с другими областями РФ? Кого мы должны бояться, например, из Курской области?
Константин, белгородец
Глава напомнил белгородцам, что сейчас наша область в непростом положении, находится на границе с Украиной. А это значит, что вопрос безопасности должен решаться на всей территории региона.
Мы с вами — прифронтовой регион. Мы должны обеспечивать все дополнительные меры безопасности по всему периметру, и мы это делаем. Странно, если бы мы этим не занимались. Также мы должны позаботиться о тех людях, которые обеспечивают нашу безопасность, которые должны находиться в более-менее комфортных условиях.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Помимо этого, во время эфира Вячеслав Гладков высказался о появившихся блокпостах, обложенных мешками, в приграничных районах. Это плановая работа по защите населения.