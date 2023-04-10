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Белгородские блокпосты появились на границе с Курской областью

10 апреля 2023, 20:42
Фото: 1MI
Блокпосты в Белгородской области теперь есть не только в приграничье, но и на границе с другими регионами РФ. Причины этого объяснил Вячеслав Гладков.

В Белгородкой области активно начали появляться блокпосты. Это тревожит и удивляет белгородцев, несмотря на то, что они живут под обстрелами в напряжённой обстановке уже почти 14 месяцев. А действия, наоборот направленные на защиту, отвергаются. Так, обустраивают блокпосты и на границе с другими регионами РФ. Информацию подтвердил губернатор.

Зачем Белгородская область строит блокпосты на границе с другими областями РФ? Кого мы должны бояться, например, из Курской области?
Константин, белгородец

Глава напомнил белгородцам, что сейчас наша область в непростом положении, находится на границе с Украиной. А это значит, что вопрос безопасности должен решаться на всей территории региона.

Мы с вами — прифронтовой регион. Мы должны обеспечивать все дополнительные меры безопасности по всему периметру, и мы это делаем. Странно, если бы мы этим не занимались. Также мы должны позаботиться о тех людях, которые обеспечивают нашу безопасность, которые должны находиться в более-менее комфортных условиях.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Помимо этого, во время эфира Вячеслав Гладков высказался о появившихся блокпостах, обложенных мешками, в приграничных районах. Это плановая работа по защите населения.

Белгородцев испугали блокпосты, обложенные мешками
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Блокпост#Приграничье#Прифронтовой Белгород
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