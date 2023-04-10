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Белгородка отсудила 100 тысяч рублей за укус собаки

10 апреля 2023, 13:01
Фото: 1MI
Пострадавшая девушка — инвалид II группы. По словам белгородки, стресс весьма негативно сказался на её здоровье. Яковлевский районный суд тем временем удовлетворил требования девушки только в части выплаты компенсации морального вреда.
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Суд

18-летняя жительница села Смородино Яковлевского горокруга подала в суд на владельца собаки. Животное укусило девушку за ногу в июне прошлого года. Беспородная собака ответчика сорвалась с поводка и выбежала на улицу, где набросилась на проходившую мимо белгородку. Хозяин животного, услышав крик, выбежал на улицу и обнаружил питомца рядом с потерпевшей.

Белгородке был причинён лёгкий вред здоровью. В суде девушка пожаловалась на сильный испуг, стрессовое состояние и неизгладимый шрам. Помимо этого, она указала, что является инвалидом II группы — любой стресс ей крайне противопоказан.

Изучив обстоятельства дела и признание вины ответчиком, суд обязал мужчину компенсировать моральный вред истице, но не удовлетворил её требования по компенсации материальных затрат на лечение, так как мужчина оплатил расходы на медицинские препараты, предоставил медицинские документы на собаку и повторно вакцинировал её от опасных для человека заболеваний.

С учётом тяжести травм и трудного материального положения ответчика суд посчитал необходимым взыскать в пользу истицы компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. рублей.

В 2021 году за аналогичный случай белгородка взыскала с хозяина собаки 20 000 рублей. Животное напало на женщину, у неё была травма руки.

Белгородка взыскала с хозяина собаки 20 тыс. рублей после нападения животного
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#Анастасия Афанасенко#Собака#Укус#Компенсация#Инвалид#Суд#Общество#Белгородская область#Яковлевский горокруг
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