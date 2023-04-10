Белгородка отсудила 100 тысяч рублей за укус собаки

18-летняя жительница села Смородино Яковлевского горокруга подала в суд на владельца собаки. Животное укусило девушку за ногу в июне прошлого года. Беспородная собака ответчика сорвалась с поводка и выбежала на улицу, где набросилась на проходившую мимо белгородку. Хозяин животного, услышав крик, выбежал на улицу и обнаружил питомца рядом с потерпевшей.