Белгородэнерго обеспечило электроснабжение новых участков наружного освещения

«Белгородэнерго активно участвует во всех инициативах правительства области по развитию сети наружного освещения, поскольку это важный показатель качества жизни.В прошлом году у нас был достаточно большой объем работ как по строительству, так и по подключению дополнительных участков в населённых пунктах и на автодорогах. В этом году за два месяца мы обеспечили электроснабжениеуже более 30 новых линий наружного освещения, строительство которых ведется по региональным программам безопасности дорожного движения и инициативного бюджетирования», — отметил заместитель генерального директора — директор филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Антон Герасимов.