Белгородэнерго обеспечило электроснабжение новых участков наружного освещения

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
Общая присоединенная мощность объектов составила 120 кВт, что соответствует порядка 1000 новых светильников.
Электроснабжение наружного освещения обеспечено на участках автодорог «Городище-Петровский-Малотроицкое» (Чернянскийрайон), «Дорогощь-Смородино-Дроновка» и «Грайворон-Илек-Пеньковка» (Грайворонский район), «Старый Оскол-Чернянка», «Камызино-Новоуколово», а также в границах сел Проточное, Ивановка, Нагольное, Великомихайловка, Старый Хутор, Стрелецкое (Красногвардейский район), Малобыково и других.
Дополнительные светоточки подключены в Ивне, Белгороде, Старом Осколе, Валуйках. В Алексеевском городском округе обеспечено электроснабжение подъездных путей к окружному центру.
Для подключения наружного освещения энергетики построили 0,5 км линий электропередачи, смонтировали две комплектные трансформаторные подстанции, выполнили мероприятия по монтажу и учету электроэнергии. Все работы завершены в максимально сжатые сроки.
«Белгородэнерго активно участвует во всех инициативах правительства области по развитию сети наружного освещения, поскольку это важный показатель качества жизни.В прошлом году у нас был достаточно большой объем работ как по строительству, так и по подключению дополнительных участков в населённых пунктах и на автодорогах. В этом году за два месяца мы обеспечили электроснабжениеуже более 30 новых линий наружного освещения, строительство которых ведется по региональным программам безопасности дорожного движения и инициативного бюджетирования», — отметил заместитель генерального директора — директор филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Антон Герасимов.