Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:34

Published Сегодня, 11:34

Modified Сегодня, 11:44

Updated Сегодня, 11:44

Изображение материала

В Белгородском районе проведут ещё одну встречу по очистным сооружениям

9 апреля 2023, 11:34
Фото: Telegram-канал Владимира Перцева

Власти и белгородцы снова обсудят проблему с очистными сооружениями под Белгородом

Глава муниципалитета анонсировал встречу с жителями Тавровского сельского поселения по поводу строительства очистных сооружений. Ранее белгородцы массово жаловались на это в Сети и обещали дойти до президента.

Глава Белгородского района Владимир Перцев анонсировал встречу с белгородцами в Тавровском сельском поселении. Обсуждаться будет вопрос строительства очистных сооружений в Таврово-6, чем местные жители были крайне недовольны.

Беседовать с людьми будет также замгубернатора Константин Полежаев. Встреча состоится 10 апреля в 18:00 в районе дома № 15 по улице Слободской в микрорайоне Таврово-6.

Ранее Бел.Ру писало о том, что жители микрорайона жаловались губернатору на строительство очистных сооружений и обещали дойти до президента. По этому вопросу чиновники с людьми встречались и ранее. Некоторые белгородцы назвали встречу «цирком».

Белгородцы грозят дойти до президента из-за строительства очистных рядом с домами
Узнать подробнее
Читайте также:
Уставшие от проблемы с мародёрами белгородцы пригрозили дойти до президентаБелгородцы жалуются на «водоёмы» во дворах домов рядом с новым парком аттракционовЖители Разумного жалуются на слив нечистот в реку
#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгородский район#Владимир перцев#Константин Полежаев#Строительство#Общество#Обращение#Министерство ЖКХ#Очистные сооружения
Подпишитесь
Белгородскую область обстреливают третий раз за день
Сегодня, 09:48
Гладков сообщил подробности обстрела белгородского села
Сегодня, 06:27
Два дома и сельхозпредприятие пострадали при обстреле белгородского села
Сегодня, 08:25
Второй обстрел за день: ВСУ снова атаковали Белгородскую область
Сегодня, 07:31
Отопление в квартирах белгородцев останется ещё на несколько дней
Сегодня, 05:10