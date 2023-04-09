В Белгородском районе проведут ещё одну встречу по очистным сооружениям

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
Глава Белгородского района Владимир Перцев анонсировал встречу с белгородцами в Тавровском сельском поселении. Обсуждаться будет вопрос строительства очистных сооружений в Таврово-6, чем местные жители были крайне недовольны.
Беседовать с людьми будет также замгубернатора Константин Полежаев. Встреча состоится 10 апреля в 18:00 в районе дома № 15 по улице Слободской в микрорайоне Таврово-6.
Ранее Бел.Ру писало о том, что жители микрорайона жаловались губернатору на строительство очистных сооружений и обещали дойти до президента. По этому вопросу чиновники с людьми встречались и ранее. Некоторые белгородцы назвали встречу «цирком».