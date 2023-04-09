«Спуститесь в укрытия»: Белгородскую область обстреливают пятый раз за день

Пятый раз за день ВСУ обстреливают Белгородскую область. Под огнём со стороны Украины находится посёлок Горьковский Грайворонского горокруга. СМС-рассылку получили местные жители. Их попросили спуститься в подвалы. Официальной информации о происшествии нет.