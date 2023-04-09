«Спуститесь в укрытия»: Белгородскую область обстреливают пятый раз за день

Posted Сегодня, 14:11
Published Сегодня, 14:11
Modified Сегодня, 14:13
Updated Сегодня, 14:13
Пятый раз за день ВСУ обстреливают Белгородскую область. Под огнём со стороны Украины находится посёлок Горьковский Грайворонского горокруга. СМС-рассылку получили местные жители. Их попросили спуститься в подвалы. Официальной информации о происшествии нет.
Также под обстрелом сегодня были село Сподарюшино в Грайворонском округе и село Вознесеновка в Шебекинском горокруге. Село Тишанка в Волоконовском районе попало под огонь дважды.