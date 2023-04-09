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Published Сегодня, 14:11

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«Спуститесь в укрытия»: Белгородскую область обстреливают пятый раз за день

9 апреля 2023, 14:11
Фото: Bel.ru

ВСУ обстреляли Белгородскую область пять раз

Под огонь ВСУ около 17:00 попал посёлок Горьковский в Грайворонском горокруге. Об обстреле местных жителей предупредили в МЧС.
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Обстрел

Пятый раз за день ВСУ обстреливают Белгородскую область. Под огнём со стороны Украины находится посёлок Горьковский Грайворонского горокруга. СМС-рассылку получили местные жители. Их попросили спуститься в подвалы. Официальной информации о происшествии нет.

Фото: РСЧС

Также под обстрелом сегодня были село Сподарюшино в Грайворонском округе и село Вознесеновка в Шебекинском горокруге. Село Тишанка в Волоконовском районе попало под огонь дважды.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Грайворонский горокруг#Обстрел#Происшествия#Обстрел ВСУ#Приграничье#РСЧС
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