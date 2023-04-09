Православные белгородцы отмечают Вербное воскресенье

Posted Сегодня, 04:00
Published Сегодня, 04:00
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Православные верующие встречают Вербное воскресенье. В этом году большой церковный праздник выпадает на 9 апреля.
Сегодня митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн совершит богослужение в Николо-Иоасафовском соборе в областном центре. Начало — в 09:00.
Вход Господень во Иерусалим, или Вербное Воскресенье — один из 12 главных праздников в православии. Вербное воскресенье предшествует Пасхе, его отмечают ровно за неделю до этого праздника.
В Вербное воскресенье смягчается пост. Православным верующим сегодня разрешено есть рыбу. Позволено также выпить немного вина.
Рассказали в пресс-службе епархии и о том, как обращаться с веточками вербы.
Дома растение можно поставить в воду, иногда веточки пускают корни и их высаживают в грунт. Хранить веточки можно также и без воды. Вербу кладут возле икон. Хранят веточки целый год, до следующего Вербного воскресенья. Выбрасывать освящённую вербу нельзя.
Белгородская и Старооскольская епархия