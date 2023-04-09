Обстрелы, очистные сооружения и реконструкция драмтеатра в Белгороде: итоги дня

На реконструкцию драмтеатра им. Щепкина в Белгороде понадобится 822 млн рублей. Эту сумму озвучили в региональном министерстве культуры. Учреждение не ремонтировали уже 20 лет. В связи с этим предлагается включить проект в федеральную программу.