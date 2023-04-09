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Обстрелы, очистные сооружения и реконструкция драмтеатра в Белгороде: итоги дня

9 апреля 2023, 16:00
Фото: Bel.ru
ВСУ пять раз обстреляли Белгородскую область, с белгородцами снова обсудят строительство очистных сооружений, а на реконструкцию драмтеатра им. Щепкина понадобится 822 млн рублей.

Очередные обстрелы

Белгородская область как минимум пять раз была под огнём ВСУ 9 апреля. Сегодня утром атаковали село Тишанка Волоконовского района. Сообщалось, что повреждения получили четыре частных дома. Второй раз населённый пункт обстреляли после полудня.

В селе Вознесеновка Шебекинского горокруга из-за обстрела пострадали два дома и сельхозпредприятие. В частных домовладениях выбило окна, повреждения получили хозпостройки. На территории предприятия повреждены крыша и стены складского помещения.

Кроме того, под обстрелы попали село Сподарюшино и посёлок Горьковский в Грайворонском горокруге. О последствиях происшествий в указанных населённых пунктах не сообщалось.

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Очистные сооружения

Чиновники встретятся с белгородцами, которые жаловались на строительство очистных сооружений в микрорайоне Таврово-6 на странице губернатора Вячеслава Гладкова. Глава Белгородского района Владимир Перцев анонсировал встречу жителей с замгубернатора Константином Полежаевым. Состоится беседа 10 апреля.

Ранее белгородцы массово обратились к главе региона из-за строительства и пообещали дойти до президента, если их не услышат. Возводить сооружения планировалось на расстоянии менее 100 метров от жилых домов.

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Реконструкция драмтеатра

На реконструкцию драмтеатра им. Щепкина в Белгороде понадобится 822 млн рублей. Эту сумму озвучили в региональном министерстве культуры. Учреждение не ремонтировали уже 20 лет. В связи с этим предлагается включить проект в федеральную программу.

На объект разработали комплект проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы. Если примут положительное решение по поводу финансирования за счёт федерального бюджета, регион готов приступить к работам незамедлительно.

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