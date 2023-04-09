Курсанты лётных училищ не могут обучаться из-за проблем с самолётами

Устроиться на работу за рубежом — тоже проблема. Опыт на российских МС-21, Ту-214 и SSJ NEW нигде не пригодится. Пройти переобучение на Boeing и Airbus просто так тоже уже не получится. Снижение поставок самолётов и запчастей, проблемы с переобучением как таковым, проблемы с признанием пилотских, чеков и других проверок — со всем этим столкнутся пилоты.