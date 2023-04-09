Курсанты лётных училищ не могут обучаться из-за проблем с самолётами

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
С рядом проблем столкнулись курсанты лётных училищ из-за нехватки самолётов и запчастей на них. Однако не только с этими препятствиями в России приходится бороться будущим лётчикам. В училищах почти не осталось учебных самолётов, а запчастей для обслуживания машин всё равно не хватает.
Путь за штурвал авиалайнера в России лежит только через лётные училища, а их в стране всего пять. Государство фактически монополизировало сферу подготовки коммерческих пилотов и взяло на себя всю ответственность за этот процесс. Правда, результаты весьма посредственные.
Не на чем учиться
Больше всего вопросов вызывает эксплуатация самолётов Diamond Da-40, разработанных в Австрии. Несмотря на то, что 2013 году было заключено соглашение о лицензионном производстве этих самолётов на Уральском заводе гражданской авиации, без импортных запчастей условно отечественные самолёты будет попросту нечем ремонтировать.
Пока курсантов отправляют переучиваться на американские Cessna, но они тоже не вечные и точно также требуют соответствующие запчасти. Однако разница между самолётами всё равно колоссальная.
Обучение на земле
На простой нехватке запчастей проблемы не заканчиваются. Лётчикам приходится учиться на земле из-за дефицита техники и средств на её обслуживание. Причём с такой ситуацией они знакомы давно. Ещё в 2018 году курсанты жаловались на хронический недолёт. Полёты начинались только со второго курса. Сесть за тренажёры тоже не выходило — их надо ремонтировать.
Самая тяжёлая ситуация — с подготовкой пилотов вертолётов для коммерческой авиации. Вертолётчиков такого рода готовит только одно училище. При этом остался только один учебный вертолёт в рабочем состоянии — «Ми-171А2». Ещё семь вертолётов простаивали в ремонте.
Мотивации нет
В 2022 году российские авиакомпании перевезли 95 млн пассажиров — на 14% меньше, чем в 2021 году. Авиакомпаниям приходится сокращать количество пилотов и самолётов.
Устроиться на работу за рубежом — тоже проблема. Опыт на российских МС-21, Ту-214 и SSJ NEW нигде не пригодится. Пройти переобучение на Boeing и Airbus просто так тоже уже не получится. Снижение поставок самолётов и запчастей, проблемы с переобучением как таковым, проблемы с признанием пилотских, чеков и других проверок — со всем этим столкнутся пилоты.
Что до курсантов, то их ждут проблемы с трудоустройством. Автор «Жизни пилота» советует им хвататься за любую работу и на всякий случай учить английский.
Позиция властей
Тем временем власти, судя по всему, переживают за авиацию не сильно. Минпромторг выделил почти 2,9 млрд на разработку искусственного интеллекта, который сможет заменить второго пилота. Только вот человеку, чтобы стать капитаном воздушного судна, как раз необходимо поработать в роли второго пилота.
Современные системы уже сейчас позволяют проводить взлёт и посадку в полностью автоматическом режиме, только вот подходящих для этого аэродромов в России точно нет. Похоже, через какое-то время россиянам придётся пересаживаться на поезда. Благо, что локомотивы в РФ пока ещё производят.