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Гладков сообщил подробности обстрела белгородского села

9 апреля 2023, 06:27
Фото: 1MI

Губернатор Вячеслав Гладков рассказал о последствиях обстрела Белгородской области

Утром 9 апреля ВСУ атаковали село Тишанка Волоконовского района. Пострадавших нет. Повреждения получили четыре частных дома.
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Обстрел

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил подробности обстрела села Тишанка Волоконовского района. По данным главы региона, пострадавших нет.

В населённом пункте повреждения получили четыре частных домовладения. В них выбило окно, посекло фасады и заборы. Оперативные службы находятся на месте происшествия и устраняют последствия обстрела.

Напомним, Тишанку атаковали в районе 7:11 9 апреля. Соответствующая рассылка от РСЧС пришла местным жителям. Людей попросили срочно пройти в укрытия.

МЧС предупреждает об обстреле белгородского села
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Волоконовский район#Обстрел#Происшествия#Обстрел ВСУ#Приграничье#Разрушения#Вячеслав Гладков
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