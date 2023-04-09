Гладков сообщил подробности обстрела белгородского села

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
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Updated Сегодня, 06:29
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил подробности обстрела села Тишанка Волоконовского района. По данным главы региона, пострадавших нет.
В населённом пункте повреждения получили четыре частных домовладения. В них выбило окно, посекло фасады и заборы. Оперативные службы находятся на месте происшествия и устраняют последствия обстрела.
Напомним, Тишанку атаковали в районе 7:11 9 апреля. Соответствующая рассылка от РСЧС пришла местным жителям. Людей попросили срочно пройти в укрытия.