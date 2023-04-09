Белгородцы жалуются на кавказских овчарок, которые бегают за детьми

Posted Сегодня, 17:19
Published Сегодня, 17:19
Modified Сегодня, 17:21
Updated Сегодня, 17:21
Читательница Бел.Ру Яна сообщила о трёх крупных собаках, которые бегают за людьми в селе Ближняя Игуменка. По словам белгородки, им с дочерью пришлось прятаться от них в доме, а детям на детской площадке залезать на спортивно-игровой комплекс.
Позже собаки забежали на чей-то частный участок.
Мы следили за собаками, пока они не забежали в чей-то чужой дом. Мой ребенок в истерике до сих пор.
сообщила нам подписчица.
По словам женщины, она позвонила в службу спасения, однако там ей помочь ничем не смогли.