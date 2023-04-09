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Published Сегодня, 17:19

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Белгородцы жалуются на кавказских овчарок, которые бегают за детьми

9 апреля 2023, 17:19
Фото: Bel.ru
Трёх кавказских собак заметила женщина в селе Ближняя Игуменка. По её словам, дети в испуге убегают от животных.
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Дети

Читательница Бел.Ру Яна сообщила о трёх крупных собаках, которые бегают за людьми в селе Ближняя Игуменка. По словам белгородки, им с дочерью пришлось прятаться от них в доме, а детям на детской площадке залезать на спортивно-игровой комплекс.

Позже собаки забежали на чей-то частный участок.

Мы следили за собаками, пока они не забежали в чей-то чужой дом. Мой ребенок в истерике до сих пор.
сообщила нам подписчица.

По словам женщины, она позвонила в службу спасения, однако там ей помочь ничем не смогли.

Видео: Bel.ru
Видео: Bel.ru
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#Александра Склярова#Собаки#Безнадзорные собаки#Животные#Дети#Белгородский район#Видео
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