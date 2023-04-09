Белгородцы жалуются на кавказских овчарок, которые бегают за детьми

Читательница Бел.Ру Яна сообщила о трёх крупных собаках, которые бегают за людьми в селе Ближняя Игуменка. По словам белгородки, им с дочерью пришлось прятаться от них в доме, а детям на детской площадке залезать на спортивно-игровой комплекс.