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Белгородцев беспокоит аварийное состояние храма Космы и Дамиана

9 апреля 2023, 18:30
Фото: 1MI
На сегодняшний день в здании облупилась краска, а потолок протекает. Прихожане пытаются самостоятельно восстановить здание.

В Бел.Ру обратилась читательница с просьбой рассказать об аварийном состоянии храма Космы и Дамиана, который расположен в селе Огибное Чернянского района. Девушка прислала несколько фотографий, на которых видно, в каком состоянии находится храм: на стенах облупилась краска, а потолок протекает.

По словам белгородки, в настоящий момент прихожане пытаются своими силами отремонтировать здание.

Фото: Bel.ru

Отметим, что первый храм, освещённый во имя святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Азийских, появился в селе Огибное ещё в начале XVIII века. В 1862 году был построен новый деревянный храм, в котором после открыли церковно-приходскую школу.

В 1937 году деревянное здание было разрушено, а строительство нового храма смогли начать на прежнем месте только в 1999 году.

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#Александра Склярова#Храм#Аварийное#Религия#Белгородская область#Чернянский район
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