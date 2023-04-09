Белгородцев беспокоит аварийное состояние храма Космы и Дамиана

Отметим, что первый храм, освещённый во имя святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Азийских, появился в селе Огибное ещё в начале XVIII века. В 1862 году был построен новый деревянный храм, в котором после открыли церковно-приходскую школу.