Белгородцев беспокоит аварийное состояние храма Космы и Дамиана

Posted Сегодня, 18:30
Published Сегодня, 18:30
Modified Сегодня, 18:32
Updated Сегодня, 18:32
В Бел.Ру обратилась читательница с просьбой рассказать об аварийном состоянии храма Космы и Дамиана, который расположен в селе Огибное Чернянского района. Девушка прислала несколько фотографий, на которых видно, в каком состоянии находится храм: на стенах облупилась краска, а потолок протекает.
По словам белгородки, в настоящий момент прихожане пытаются своими силами отремонтировать здание.
Отметим, что первый храм, освещённый во имя святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Азийских, появился в селе Огибное ещё в начале XVIII века. В 1862 году был построен новый деревянный храм, в котором после открыли церковно-приходскую школу.
В 1937 году деревянное здание было разрушено, а строительство нового храма смогли начать на прежнем месте только в 1999 году.