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Белгородскую область обстреливают третий раз за день

9 апреля 2023, 09:48
Фото: Bel.ru

ВСУ обстреливают два села в Белгородской области

ВСУ атаковали сёла Сподарюшино в Грайворонском горокруге и Тишанка в Волоконовском районе. Местные жители получили соответствующую рассылку от РСЧС.
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Обстрел

Уже третий обстрел за день зафиксировали в Белгородской области. ВСУ обстреливают село Сподарюшино в Грайворонском горокруге. Местным жителям пришла рассылка от РСЧС с просьбой пройти в укрытия. Официальных данных о происшествии пока нет.

Также сообщается, что в 12:35 Тишанка оказалась под обстрелом во второй раз.

Фото: РСЧС

9 апреля под огонь со стороны Украины попало село Вознесеновка Шебекинского горокруга. Повреждения получили два дома и сельхозпредприятие. Также под обстрелом было село Тишанка в Волоконовском районе. Пострадали четыре домовладения.

 

Два дома и сельхозпредприятие пострадали при обстреле белгородского села
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Грайворонский горокруг#Волоконовский район#Обстрел#Происшествия#Обстрел ВСУ#Приграничье#РСЧС#Разрушения
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