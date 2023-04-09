Белгородскую область обстреливают третий раз за день

Уже третий обстрел за день зафиксировали в Белгородской области. ВСУ обстреливают село Сподарюшино в Грайворонском горокруге. Местным жителям пришла рассылка от РСЧС с просьбой пройти в укрытия. Официальных данных о происшествии пока нет.