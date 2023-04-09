Белгородскую область обстреливают третий раз за день

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
Уже третий обстрел за день зафиксировали в Белгородской области. ВСУ обстреливают село Сподарюшино в Грайворонском горокруге. Местным жителям пришла рассылка от РСЧС с просьбой пройти в укрытия. Официальных данных о происшествии пока нет.
Также сообщается, что в 12:35 Тишанка оказалась под обстрелом во второй раз.
9 апреля под огонь со стороны Украины попало село Вознесеновка Шебекинского горокруга. Повреждения получили два дома и сельхозпредприятие. Также под обстрелом было село Тишанка в Волоконовском районе. Пострадали четыре домовладения.