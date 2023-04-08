ВСУ обстреливают Грайворонский округ

Posted Сегодня, 15:21
Published Сегодня, 15:21
Modified Сегодня, 15:59
Updated Сегодня, 15:59
Со стороны Украины открыли огонь по Грайворонскому округу. В настоящий момент идёт обстрел приграничного села Сподарюшино. Официальная информация о последствиях на данный момент не поступала.
Ранее сегодня, 8 апреля, ВСУ обстреляли село Архангельское Шебекинского округа. Среди людей никто не пострадал, но погибли десять голов крупного рогатого скота. Всего в населённый пункт прилетели 12 снарядов со стороны Украины. Подробнее о происшествии и последствиях написали здесь.