ВСУ обстреливают Грайворонский округ

Ранее сегодня, 8 апреля, ВСУ обстреляли село Архангельское Шебекинского округа. Среди людей никто не пострадал, но погибли десять голов крупного рогатого скота. Всего в населённый пункт прилетели 12 снарядов со стороны Украины. Подробнее о происшествии и последствиях написали здесь.