Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:21

Published Сегодня, 15:21

Modified Сегодня, 15:59

Updated Сегодня, 15:59

Изображение материала

ВСУ обстреливают Грайворонский округ

8 апреля 2023, 15:21
Фото: Bel.ru
Село Сподарюшино под огнём ВСУ. Об этом стало известно из уведомлений от РСЧС, которые приходят местным жителям.
Сюжет
Обстрел

Со стороны Украины открыли огонь по Грайворонскому округу. В настоящий момент идёт обстрел приграничного села Сподарюшино. Официальная информация о последствиях на данный момент не поступала.

Ранее сегодня, 8 апреля, ВСУ обстреляли село Архангельское Шебекинского округа. Среди людей никто не пострадал, но погибли десять голов крупного рогатого скота. Всего в населённый пункт прилетели 12 снарядов со стороны Украины. Подробнее о происшествии и последствиях написали здесь.

Фото: РСЧС
Украинские снаряды убили крупный рогатый скот в селе Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
За полдня три села в Белгородской области оказались под угрозой обстрела ВСУСнаряд разрушил строящийся дом в результате обстрела под Белгородом
#Артем Черненко#Обстрел ВСУ#Приграничье#Грайворонский горокруг#Сподарюшино#Происшествия#Обстрел
Подпишитесь
Белгородские подростки подорвались на снаряде
Сегодня, 15:42
Охрана у клетки: из-за зоозащитников зоопарк Старого Оскола отказался от льва Тиграна
Сегодня, 13:07
Украинские снаряды убили крупный рогатый скот в селе Белгородской области
Сегодня, 14:59
В новом парке аттракционов в Белгороде можно будет покататься на катамаранах
Сегодня, 07:51
Привязанному к забору в Белгороде щенку не могут найти семью
Сегодня, 10:04
Подорвавшегося на снаряде белгородского подростка отправят в Москву на лечение
Сегодня, 17:16