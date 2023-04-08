Возврат льва и щенка, прыжки на иномарке и катамараны в Белгороде: итоги дня

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
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Updated Сегодня, 15:30
Как оказалось, возврат можно оформить не только на кассе продуктового. В Старом Осколе, к примеру, из-за настырных зоозащитников зоопарк пытается отказаться от льва Тиграна и отправить гигантскую кошку в другое заведение.
В Белгороде тем временем уже третий раз отказываются от щенка: то к забору привяжут, то он слишком велик для кого-то, то аллергия не позволяет ужиться с животным. Где теперь живёт брошенка и истории его невезения - тут.
Как вы провели вечер четверга? Житель Старого Оскола прыгал по крыше чужой иномарки. На что он надеялся и чем руководствовался, не ясно. Но вот то, что наказание не заставит себя ждать, уже известно. Какие последствия грозят мужчине, узнаете в нашей публикации.
Белгород с каждым годом преображается: то фестивалит, то утопает в цветах, то артисты сюда приезжают. Не курортный город, но тоже довольно привлекательный. И вскоре, кажется, станет ещё более притягательным. В областном центре появится несвойственное городу развлечение - катамараны.
Где и когда, читайте в материале Бел.Ру.