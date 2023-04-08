Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:30

Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

Изображение материала

Возврат льва и щенка, прыжки на иномарке и катамараны в Белгороде: итоги дня

8 апреля 2023, 15:30
Фото: Bel.ru
Какими новостями была заполнена белгородская повестка 8 апреля, читайте в нашем материале.

Галя, отмена!

Как оказалось, возврат можно оформить не только на кассе продуктового. В Старом Осколе, к примеру, из-за настырных зоозащитников зоопарк пытается отказаться от льва Тиграна и отправить гигантскую кошку в другое заведение.

В Белгороде тем временем уже третий раз отказываются от щенка: то к забору привяжут, то он слишком велик для кого-то, то аллергия не позволяет ужиться с животным. Где теперь живёт брошенка и истории его невезения - тут.

Развлечение с привкусом тюремного заключения

Как вы провели вечер четверга? Житель Старого Оскола прыгал по крыше чужой иномарки. На что он надеялся и чем руководствовался, не ясно. Но вот то, что наказание не заставит себя ждать, уже известно. Какие последствия грозят мужчине, узнаете в нашей публикации.

Не Геленджик, но тоже хорошо

Белгород с каждым годом преображается: то фестивалит, то утопает в цветах, то артисты сюда приезжают. Не курортный город, но тоже довольно привлекательный. И вскоре, кажется, станет ещё более притягательным. В областном центре появится несвойственное городу развлечение - катамараны. 

Где и когда, читайте в материале Бел.Ру.

Читайте также:
Беспилотник и обстрел, осуждённые мобилизованные и жалобы от белгородцев: итоги дняОбстрелы, закрытие белгородского ПВР и жалобы на бургерную: итоги дняСнаряды, рекомендации от мэрии и субботники в белгородском приграничье: итоги дняПять обстрелов, смена руководства в «Развитии» и «золотой» дом для военных: итоги дня
#Татьяна Алексютина#Лев#Бездомное животное#Иномарка#Катамаран#Парк аттракционов#Общество#Итоги дня#Белгородская область
Подпишитесь
Белгородские подростки подорвались на снаряде
Сегодня, 15:42
Охрана у клетки: из-за зоозащитников зоопарк Старого Оскола отказался от льва Тиграна
Сегодня, 13:07
Украинские снаряды убили крупный рогатый скот в селе Белгородской области
Сегодня, 14:59
В новом парке аттракционов в Белгороде можно будет покататься на катамаранах
Сегодня, 07:51
Привязанному к забору в Белгороде щенку не могут найти семью
Сегодня, 10:04
Подорвавшегося на снаряде белгородского подростка отправят в Москву на лечение
Сегодня, 17:16